Минск, 16 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. «Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в I полугодии 2016 года составили 93% к уровню I полугодия 2015 года», — проинформировал 16 августа Национальный статистический комитет Белоруссии.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 6%. Реальные зарплаты госслужащих, «силовиков» и других категорий населения в официальном сообщении не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год, сопровождаясь падением ВВП и реальных доходов населения. Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой 12 августа заявил, что в 2017 году ВВП будет расти, а вместе с ним — номинальные и реальные зарплаты. Накануне, 9 августа председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков по итогам I полугодия констатировал восстановление экономического роста на неэмиссионной основе.