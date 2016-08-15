Волгоград, 15 августа, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, в рамках рабочего визита в Волгоград президент РФ Владимир Путин принял участие в закладке судна класса «река — море», не имеющее аналогов в истории отечественного пассажирского судостроения PV300, которая состоялась на судостроительном заводе «Лотос» в Астрахани, предает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Кремля.

kremlin.ru Заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей

Глава государства в ходе прямого включения из столицы Прикаспия сказал напутственные слова и пожелал успехов судостроителям, выразив уверенность, что эта серия будет востребована пассажирскими перевозчиками.

Добавим, что суда аналогичного класса не строились более 60 лет. К строительству лайнера, заказчиком которого выступает Московское речное пароходство, на заводе приступят уже в ближайшее время.

Во вступительном слове на заседании президиума Госсовета, которое проходит в Волгограде, Владимир Путин напомнил, что предназначение водных путей имеет комплексный характер. Они задействованы для решения задач в таких ключевых сферах, как гидроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство. Между тем, на сегодня преимущества, которые дает внутренний водный транспорт, реализуются не в полной мере.

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Говоря о мерах, которые необходимо принять для решения проблем в этой сфере, глава российского государства остановился на самых важных, на его взгляд, направлениях. В их числе — преодоление инфраструктурных ограничений. К ним, по словам главы государства, прежде всего относится снижение глубины водных путей, она в последние 25 лет сократилась в среднем на четверть, а протяжённость путей с гарантированными габаритами судового хода снизилась на 30%. Эти проблемы усугубляются и маловодностью ряда рек. В таких условиях более половины судов не могут ходить с полной загрузкой.

«А это ведёт к убыткам, к увеличению количества убыточных рейсов — в итоге грузооборот водного транспорта уменьшился в 3,3 раза. В 1990 году грузооборот водного транспорта был сопоставим с автомобильным, сейчас разрыв увеличился в четыре раза. В 1980 году, для примера, по рекам было перевезено 481 миллион тонн грузов, в 2015-м — 120 с небольшим миллионов. Резко упали и пассажирские перевозки по водным путям. В том же 1980 году они составляли 103 миллиона человек, в 2015-м — 13,5», — озвучил президент.

Второе направление, которое обозначил президент РФ, — достижение сбалансированности перевозок разными видами транспорта и, как результат, снижение не только бюджетных затрат, но и издержек грузоотправителей. Речь идет о том, что возможности транспортировки грузов водным путем практически не используются или используются неэффективно. При этом более четверти федеральных автомагистралей работает в режиме перегрузки.

«Хотя, честно говоря, мы уже обсуждали этот вопрос, и поручение соответствующее правительству было ещё в апреле 2014 года посмотреть на эту проблему. Сами перевозчики не спешат менять свою привычную логистику. Работа здесь идёт, как говорится, по накатанному пути. Правительству, конечно, уже необходимо принять оперативные меры для стимулирования перевозок по рекам», — добавил Путин, приведя в пример Китай, где при сопоставимой с Россией протяженностью рек, грузооборот по водным путям в 12 раз больше.

Глава государства считает, что нужно развивать портовую инфраструктуру, современные контейнерные терминалы, а также обновлять речной флот. Пока «темпы очень низкие»: «За последние 15 лет построено 800 судов, но они не могут компенсировать тот объём работ, который выполняли уже выбывшие суда, а таких судов в 13 раз больше, чем введено новых. Если в 2000 году на наших реках работало 21 тысяча транспортных судов, то сегодня осталось всего 11 тысяч, при этом их средний возраст превышает 36 лет», — привел цифры президент РФ.

Тормозят развитие пассажирских и туристических перевозок, по словам главы государства, и большие трудности и с эксплуатацией портовых сооружений, особенно причалов. Их конструкции изношены, не соответствующие современным техническим требованиям и зачастую небезопасные для пассажиров, а денег на их ремонт в бюджетах не находится.

«Очевидно, что необходимо вводить эти объекты в хозяйственный оборот, привлекать к их обустройству частные деньги, частный капитал, частный бизнес», — сказал Путин.

В заключении уделил Владимир Путин внимание и вопросу безопасности.

«Этим летом, 10 июля, исполнилось пять лет со дня крушения теплохода «Булгария». Все мы помним эту ужасную трагедию и знаем о её причинах. За прошедшее время многое сделано, чтобы такие страшные события не повторялись, но вопросы безопасности судоходства, конечно, нужно постоянно держать в зоне внимания», — сказал президент.

По всем озвученных направлениях глава государства намерен услышать конкретные предложения от участников заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 августа, президент РФ Владимир Путин прибыл в Волгоград, где проходит заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей. Перед заседанием глава государства осмотрел выставку «Водный транспорт — задачи настоящего, перспективы будущего», на которой представлены, в частности, макеты современных речных судов разного назначения, как проектируемых, так и запущенных в производство, а также макеты проектируемых Багаевского и Нижегородского гидроузлов.