Санкт-Петербург, 12 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге может быть готов к 10 декабря 2016 года. Об этом заявил 12 августа Вадим Александров, генеральный директор ОАО «Метрострой», которое накануне стало победителем конкурса на завершение работ по возведению новой спортивной арены.

Igor3188 Стадион на Крестовском в мае 2016 года

Как сообщил аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, эту дату глава «Метростроя» назвал сегодня в ходе посещения стройплощадки стадиона министром спорта России Виталием Мутко.

Вадим Александров признал, что стадион дня «Метростроя» — интересный, но «непрофильный объект», однако напомнил, что «у нас непрофильных объектов было много: Мариинский театр тоже пришлось достраивать».

«Ставятся задачи перед организациями «Метростроя», и всё делается для того, чтобы в декабре — я называю 10 декабря — всё было сделано», — сказал гендиректор строительной компании. По его словам, у «Метростроя» есть специалисты для проведения первоочередных работ на стадионе, связанных с закрытием кровли и оборудованием футбольного поля.

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В свою очередь, вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что при прежнем генподрядчике не было шанса на ввод объекта в эксплуатацию до конца текущего года. С приходом же «Метростроя» ситуация кардинально изменится. «Зашел подрядчик, известный в городе и в стране, один из лучших подрядчиков. Это означает, что объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года», — заверил Игорь Албин.

Он также сообщил, что для завершения стройки предстоит закупить технологического оборудования и материалов почти на 4 млрд рублей. Государственный контракт с новым генеральным подрядчиком будет заключен в сроки, предусмотренные Федеральным законом 44-ФЗ. В конце сентября на новой арене уже планируется провести первый товарищеский матч.

Глава Минспорта, как сообщалось, остался доволен увиденным и высказал уверенность, что с новым генподрядчиком стадион будет достроен в намеченный срок. «Надеюсь, что тема неввода стадиона или переноса ввода, будет забыта, а мы будем больше говорить сейчас уже о какой-то завершающей стадии, о вопросах эксплуатации, вопросах использования стадиона, будущего наследия», — сказал Виталий Мутко.

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Напомним, стоимость достройки самого стадиона — 5,39 млрд рублей, на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы стадиона потребуется еще 2,39 млрд рублей. Конкурс на проведение этих работ выиграло ОАО «Метрострой».

Общая стоимость спортивной арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Стадион в целом готов на 85%.