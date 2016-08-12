Минск, 12 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В 2017 году ВВП будет расти, а вместе с ним — номинальные и реальные зарплаты, заявил 12 августа заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

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Реальная заработная плата будет расти сопоставимо с ростом ВВП, отметил замминистра. «Номинальная зарплата вырастет на 11,8%, реальная зарплата вырастет сопоставимо с ростом ВВП — это 1,5%, — заявил чиновник. — Для бюджетного сектора наша классическая пропорция, к которой мы всегда стремимся — 80%, надеемся, будет выдержана».

Крутой рассказал, как протекает кризис в Белоруссии перед началом заседания постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, посвященного проектам прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2017 год и параметров основных показателей на 2018−2019 годы, сообщает госинформагентство БелТА. По его словам, оживление экономической активности 2017 году реально с опорой на китайские инвестиции, традиционную промышленность и «новую экономику».

«Первый квартал — это влияние цен на нефть, второй квартал — сложная внешняя конъюнктура на наших традиционных рынках, в первую очередь это металлургия и калийный рынок, — сообщил Крутой. — Однако мы надеемся, что те меры мобилизации, которые в этом году очень активно разрабатываются и принимаются, в следующем году начнут приносить ощутимую отдачу и роста ВВП на 1,5% мы достигнем».

Инновационная экономика, по его словам, будет развиваться в рамках реализации госпрограммы инновационного развития, в которой значится 74 важнейших проекта, способные обеспечить в 2017 году прирост ВВП на 0,15%.

«Также мы надеемся, что будут более активно использоваться инвестиционные возможности, которые сегодня предоставляет национальная экономика», — отметил чиновник.

Замминистра экономики обратил внимание на незадействованные китайские кредитные линии, что вызвало критику Александра Лукашенко. «Правительство активно сейчас над этим работает, в том числе с нашими китайскими партнерами», — сообщил чиновник. В итоге инвестиционные проекты, заявленные госорганами, концернами, частным бизнесом, должны обеспечить прирост ВВП на уровне 0,6%.

«Таким образом суммарно по трем ключевым группам мы выйдем на 1,5% роста ВВП», — констатировал Крутой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков констатировал восстановление экономического роста на неэмиссионной основе по итогам I полугодия. Белстат оперирует другими данными: за I полугодие 2016 года ВВП Белоруссии сократился на 2,5%. Инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года, госдолг вырос на 9,3%, экспорт товаров и услуг рухнул на 16,1%. За январь-июль инфляция выросла на 7,8%. В июне 2016 года по сравнению с июнем предыдущего года размер реальной зарплаты сократился на 4,5%.Напомним, по итогам 2015 года ВВП Белоруссии упал на 3,9%. Утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2016 год предполагает рост ВВП на не менее чем 0,3% и ограничение инфляции 12%. По расчётам МВФ, в 2016 году ВВП Белоруссии упадёт на 3% в реальном выражении, Всемирный банк ждёт падение на 3%, а Fitch Ratings — на 1%. ЕАБР прогнозирует падение ВВП Белоруссии в 2016 году на 1,9% «с постепенным восстановлением темпов роста в 2018 году до 0,5%». Fitch предполагает небольшой рост ВВП Белоруссии в 2017 году на фоне улучшения внешней конъюнктуры при сохранении слабого внутреннего спроса. Допускает рост экономики Белоруссии в 2017 году и Всемирный банк.

Председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков заявил 2 августа, что в 2017 году ВВП Белоруссии вырастет на 1,5% и инфляция не превысит 9%, реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1,2%, производительность труда по ВВП — на 1,6%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, сальдо внешней торговли товарами и услугами — на 0,2% к ВВП ($103,2 млн). По его словам, налоговая политика на 2017 год меняться не будет, однако налоговую базу планируется расширить.