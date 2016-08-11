Белград, 11 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, находящийся в техническом мандате, считает единственным возможным решением проблемы Косово и Метохии признание Белградом независимости края. Об этом он заявил во время дебатов в Скупщине по новому составу правительства. При этом Вучич поспешил оговориться, что власти Сербии «не могут и не будут» принимать такого решения.

europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

«На сегодняшний день единственным решением по Косово и Метохии, которое разрубило бы гордиев узел, стало бы признание правительством Сербии независимости Косово, однако оно не может и не будет этого делать», — приводит слова Александра Вучича сербское издание «Вести».

Технический премьер-министр также заявил, что сербы зачастую лгут друг другу о том, что Косово для них — самое дорогое слово, а в действительности имеют мало представления о крае, и отдельные люди, к примеру, понятия не имеют, где находится Глоговац и проживают ли там сербы.

«Незнание ведёт к экстремизму… — отметил Вучич. — Но это не значит, что мы имеем право отрекаться от нашей территории, потому что по такому принципу уже во многих странах поменялись бы границы».

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По его словам, правительство Сербии проделало трудную и важную работу, заключив Брюссельские соглашения с Косово. Договорённости между Белградом и Приштиной Вучич сравнил по значимости с Дейтонским соглашением от 1995 года, положившим конец войне в Боснии и Герцеговине, и отметил, что оно также подвергалось критике, а теперь «служит священным писанием, которое защищает права сербов».

Руководитель сербского правительства также отметил, что «албанцы — растущий народ», и сербам «нужно разговаривать с ними и искать решение для будущего». «Мы должны бороться за привлечение большего количества албанцев в центральную Сербию, чтобы они оставляли здесь деньги», — заявил он.

В своём выступлении Вучич также обмолвился о том, что в настоящее время продолжается «прямое давление на девять стран, чтобы те признали независимость Косово», и это давление исходит от «одной мощной страны». После этого он заявил, что не может говорить обо всём, и завершил выступление перед депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

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19 апреля 2013 года в Брюсселе было подписано соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Согласно документу, власти Сербии признают действительность на всей территории Косово и Метохии полномочий и прав полиции Косово и его министерства внутренних дел, судебной и административной систем Приштины. Северные районы Косово, населённые сербами, были фактически переданы из-под юрисдикции Белграда во власть албанских властей Косово.

25 августа 2015 года в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Белград и Приштина заключили четыре новых соглашения. Важнейшим из них стало согласование принципов создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово с широкими полномочиями. Была достигнута договорённость, что сообщество будет иметь своего президента, вице-президента, парламент, герб, флаг и самостоятельно принимать решения по вопросам здравоохранения, образования, городского и сельского планирования, экономического развития, а также сможет финансироваться из Сербии без налогов и таможенных пошлин. Кроме этого, стороны урегулировали ряд вопросов в сфере энергетики и телекоммуникаций, а также договорились об использовании моста в городе Косовска-Митровица.

Заключение новых соглашений было встречено с недовольством албанскими радикалами в Косово, не допускающими уступок Белграду, что вылилось в акции протеста и беспорядки, нападения на премьер-министра Ису Мустафу и срывы заседаний парламента в Приштине, в том числе с применением оппозицией слезоточивого газа.

В настоящее время в ходе периодических консультаций в Брюсселе сербская сторона тщетно добивается от косовского руководства исполнения достигнутых договорённостей. Тем временем на Белград продолжает оказываться давление со стороны США и ЕС, ряд представителей которого уже прямо дали понять, что Сербия не будет принята в Европейский союз без признания суверенитета Косово.

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