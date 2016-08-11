Минск, 11 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Конкурс на лучшую эстрадную песню о Белоруссии с денежными премиями победителям проводит министерство культуры постсоветской республики. Об этом 11 августа на пресс-конференции в Минске сообщила первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Белоруссии

«Песни принимаются на русском и белорусском языках, — сообщила чиновница об условиях конкурса. — Главное, чтобы было патриотическое содержание».

Минкультуры также проведёт ряд других конкурсных мероприятий в рамках «Года культуры», коим президентским указом объявлен 2016 год. Так, в конкурсе «Человек Года культуры» министерством предусмотрено несколько номинаций, в том числе для работников СМИ.

«Выберем лучшего журналиста, который освещает вопросы культуры», — сообщила Дрига. По её словам, чиновники будут учитывать общественный резонанс публикаций.

Отметим, в рамках политики «белорусизации» Минкультуры и другие госструктуры тратили деньги налогоплательщиков на различные PR-акции. В частности, русскоязычное большинство республики пытались убедить в том, что их «национальным» и «родным» языком является не русский язык. Помимо появившихся несколько лет назад на улицах белорусских городов билбордов с рекламой «смака беларускай мовы», польских магнатов Радзивиллов и тому подобного в январе появился билборд в Минске с многочисленными ошибками. Авторы нового пропагандистского произведения утверждали, что книгопечатник Франциск Скорина творил в XV веке, а не в XVI веке. В августе директор госпредприятия «Минскреклама» Сергей Хильман принёс извинения. В мае 2016 года появились оплаченные из бюджетных средств билборды с другими персонажами. Так, в Гродно был установлен билборд с высказыванием о белорусском языке лауреата Сталинской премии Якуба Колоса, однако рекламщики разместили рядом с цитатой портрет другого большевистского писателя — Янки Купалы.

Дрига прокомментировала конфуз с билбордом, на котором изображён памятник Скорине, а в тексте выявлено четыре ошибки. Первый заместитель министра культуры заявила, что следует совершенствовать согласование так называемой социальной рекламы. «Пропаганда белорусской мовы» будет продолжена, заверила чиновница. Во сколько это обойдётся русскоязычному большинству и одобряют ли налогоплательщики курс «белорусизации» в принципе, Дрига не пояснила.

Чиновница призвала «средства массовой информации придерживаться современной белорусской литературной мовы». Конкретные СМИ она не указала.

Напомним, официальный вариант белорусского литературного языка («беларускай мовы»), утверждённый в начале XX века наркоматом просвещения, в изданиях националистов презрительно именуют «наркомовкой», противопоставляя созданному большевистскими деятелями варианту альтернативы. Среди ближайших конкурентов усовершенствованной «наркомовки», которой обучают в школах и вузах, используют в СМИ, но почти не говорят на улице, находится «тарашкевица», которая также создана в начале XX века в двух вариантах — с кириллическим и латинским шрифтами. Академик Евфимий Карский в своих работах убедительно доказал, что «западнорусские наречия», в том числе распространённые в Белоруссии, не являются самостоятельными языками. Однако выводы Карского были признаны местными националистами-«будителями» идеологически неправильными, за основу создаваемого для провозглашённой БССР национального литературного языка были взяты лингвистические конструкции Якуба Колоса и других представителей «сознательной» интеллигенции. Поэтому первая волна «белорусизации» опиралась на мощь карательного аппарата большевиков, и нынешние власти постсоветской республики используют те же методы.

Как сообщало ИА REGNUM, в процессе «белорусизации» властями Белоруссии почти завершено уничтожение русскоязычной топонимики. Решения об этом были приняты тайно и не получили одобрения широкой общественности, однако специфика политического режима в постсоветской республике позволяет проводить любые эксперименты. Параллельно начат процесс дублирования белорусскоязычной топонимики латиничным шрифтом.

Также отметим, в рамках политики «белорусизации» власти Белоруссии создают и тиражируют различные мифы, призванные содействовать формированию новой идентичности белорусов. Выдающиеся деятели и достижения культур других народов объявляются «белорусскими», «белорусскость» подаётся в специфической этнической коннотации, а собственно белорусским деятелям приписываются достижения и качества, которые они сами при жизни не признавали. Например, в 2006 году Александр Лукашенко с трибуны III Всебелорусского собрания заявил: «Скорина был не только белорус — он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нём говорят», а в 2012 году он же заявил о наличии «белорусской цивилизации».

Ирина Дрига была назначена первым заместителем министра культуры указом Александра Лукашенко в 2014 году. До этого она возглавляла управление социально-культурной политики главного идеологического управления Администрации президента Белоруссии. В министерстве Дрига активно включилась в реализацию «белорусизаторских мероприятий», отметившись в скандале вокруг памятника Александру Пушкину в Могилёве. До этого Минкультуры, Академия наук, Мингорисполком, Минстройархитектуры и другие госструктуры постсоветской республики активно противодействовало инициативам западноруссистов, в частности — легализации кампании по сбору средств на восстановления памятника Александру II, освободившему белорусов от крепостного права.