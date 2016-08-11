Вашингтон, 11 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум.

В ходе текущей предвыборной кампании против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа применяются две стратегии. Во-первых, его оппоненты-демократы пытаются представить миллиардера в качестве ставленника президента России Владимира Путина, как кого-то, кто готов идти на примирение с «кремлевским агрессором». Во-вторых, кандидату-республиканцу ставят в пример президента США Барака Обаму, который якобы занимает по отношению к России скептическую позицию, и кандидата-демократа Хиллари Клинтон, чей подход заключается в том, чтобы как можно жестче выступать против Москвы.

Pixabay.com Дональд Трамп

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Поддаться на эти уловки может только тот, кто находился на протяжении последних восьми лет в коме. В действительности же, отличия Дональда Трампа от Барака Обамы во внешней политике носят внешний, но не содержательный характер, пишет Леон Хадар в статье для National Interest.

«Я не уверен, что мы можем доверять русским и Владимиру Путину», — заявил президент США 4 августа в ходе пресс-конференции в Пентагоне.

Тогда обсуждался вопрос о том, чтобы делиться с Москвой разведывательной информацией, а также координировать авиаудары против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. По словам Обамы, когда бы Вашингтон ни пытался пойти на соглашение с такими мировыми лидерами как Путин или такой страной как Россия, Белый дом всегда должен делать такие шаги с изрядной долей скептицизма.

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Данное заявление было сделано одновременно с тем, как бывший директор ЦРУ Майкл Морелл выступил со статьей в New York Times, в которой назвал кандидата Трампа «не соображающим ничего агентом Российской Федерации». В ходе холодной войны он бы назвал его «полезным идиотом» Советского Союза.

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Обвинение Морелла звучат эхом критики, высказанной взглядами Трампа на отношения с Москвой, в том числе его постоянной похвалой Владимира Путина, его призывами к сотрудничеству США и России в деле уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также некоторые его высказывания были восприняты как заявление о готовности признать присоединение Крыма к России, а также как просьба к российским хакерам взламывать почтовые сервера Хиллари Клинтон.

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И действительно, сторонники кандидата-демократа и противники Трампа среди числа республиканцев запустили атаку против бывшего ведущего реалити-шоу, пытаясь представить его в качестве марионетки Кремля. Они утверждали, что будучи избранным, так называемый «Сибирский кандидат» будет способствовать Путину в продвижении давних стратегических и экономических интересов Кремля.

В действительности же, мысль о том, что Трампа готовят для того, чтобы он стал человеком Путина в Вашингтоне, является, скорее всего, частью более широкой кампании. Её целью является убедить избирателей США в том, что кандидат-республиканец не обладает необходимой квалификацией для выполнения функций главы страны. Противники миллиардера утверждают, что он не способен взять на себя управление национальной безопасностью США. Ему, как считает бывшая первая леди Клинтон, нельзя доверять ядерное оружие.

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Тем не менее, если отстраниться от вопросов о личности Трампа и уровня его осведомленности в глобальных делах — такие вопросы действительно носят легитимный характер, — его критики указывают также на взгляды республиканца на отношения США и России, которые вызывают у них определенное беспокойство. Посыл Трампа «Америка прежде всего!» идет вразрез с их мнением о том, что США должны сохранять за собой роль глобального лидера.

С этой точки зрения, хотя президент Обама и бывшая первая леди Клинтон привержены традиционной внешней политики участия в делах мира, которая поддерживается членами обеих партии, Трамп является «изоляционистом», чьи взгляды на Россию, НАТО и Ближний Восток могут привести к значительной трансформации в глобальной стратегии США.

В действительности же, президент Обама, который заявил неделей ранее, что он не может доверять России, как оказывается, — это тот же самый президент, который три года назад, в один из самых решающих моментов своего президентского срока, принял предложенное Путиным соглашение по Сирии. Тогда благодаря этому соглашению с Москвой, удалось избежать конфронтации США с посредниками России в Сирии.

Обама отказался приводить в исполнение угрозу использовать военную силу против Дамаска, если он пересечет «красную линию», использовав химическое оружие. Глава Белого дома тогда положился на добрую волю Кремля и пошел по предложенному Путиным — человеком, которого нынче он считает не заслуживающим доверия, — дипломатическому пути.

Если говорить более конкретно, президент Обама и его объявленный преемник на посту главы США сейчас бичуют Трампа за то, что он выступает за политику, которой Белый дом следовал в 2013 году: сотрудничество с Россией в рамках разрешения кризиса на Ближнем Востоке, а также соглашение с тем, что Асад остается у власти в Дамаске.

Автор предлагает проявить справедливость в отношении Обамы: он пошел на это соглашение не потому, что был марионеткой Путина или дружком Асада, а потому, что считал такой шаг отвечающим национальным интересам США, а также понимал, что общественность страны не готова к еще одной иракской войне — на этот раз в Сирии.

В то же самое время нужно быть справедливым и к Трампу: не воображаемая закадычная дружба между Трампом и Путиным (которые, в действительности, никогда не встречались) лежит в основе подхода республиканца к отношениям с Россией. Кандидат-республиканец полагает, что сотрудничать с Москвой по Сирии, в частности, и на Ближнем Востоке, вообще, а также не принимать шагов для отстранения Асада от власти отвечает национальным интересам США.

И на самом деле, невзирая на риторику об обратном, к которой прибегает президент Обама, именно этим глава Белого дома и занимался на протяжении последних нескольких лет: сотрудничал с Кремлем по Сирии, в частности, и на Ближнем Востоке, вообще, а также избегал делать шаги в сторону отстранения Асада от власти.

Единственное отличие между президентом и кандидатом республиканцев состоит в том, что последний отмечает, что Вашингтон должен интегрировать эти и другие шаги в более слаженную стратегию, в которой основное внимание будет уделено уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). (Трамп, вероятнее всего, добавил бы, что ему удалось бы достичь более выгодного соглашения с Москвой по Сирии и связанным с ней вопросам).

Можно сколько угодно хвалить общую политику США в отношении России с момента нажатия тогдашним госсекретарем Клинтон и ею российским коллегой Сергеем Лавровым на кнопку «перезагрузки» до ответных мер в отношении действий Путина на Украине, но нужно спросить себя, а как бы отреагировала администрация Трампа?

Вполне возможно, что благодаря более тесному сотрудничеству между Вашингтоном и Москвой, снизилась бы вероятность того, что еврократы в Брюсселе пригласили Украину к сближению с ЕС — тому шагу, который и стал причиной российско-украинского кризиса. Также возможно, что Трамп оказался более способным в разрешении этого кризиса.

По мнению автора, критика курса Обамы, за которой стоят одновременно как русофобы, так и русофилы, уводит далеко от истины. Президент США не занимал ни «жесткую», ни «слабую» позицию по отношению к России, а делал то, что у него получается лучше всего: выбирал путь наименьшего сопротивления. В этом случае — это означало серию экономических санкций против России.

Находясь под давлением Конгресса и бюрократии, Трамп сам, с высокой долей вероятности, принял бы подобное решение. Возможно, что миллиардер-республиканец попытался бы использовать кризис для достижения крупного соглашения с Кремлем, в рамках которого США признали бы присоединение Крыма в обмен на те или иные значительные уступки со стороны Москвы. На тот же шаг пошел бы Обама, если бы он был избран на третий срок.

С этой точки зрения, важно признать, что, когда дело касается внешней политики, как либеральный сторонник вмешательства в мировые дела, так и консервативный националист Трамп являются прагматистами, а не идеологами по своей природе. Они оба впоследствии делают тот выбор, который основан на расчете наибольшей эффективности при наименьших затратах. Оба — и Обама, и Трамп, — отказались от политики продвижения демократии и строительства наций, которую преследовал бывший президент страны Джордж Буш-младший под влиянием своих советников-неоконсерваторов. Они едины во мнении, что Вашингтону необходимо изменить свою стратегию по отношению к изменяющейся глобальной обстановке при сокращающихся экономических и военных ресурсах.

И действительно, если прочитать широко обсуждаемое интервью президента Обамы журналу Atlantic, можно себе представить, что Трамп — будь он чуть более эрудирован — выдвинул бы те же самые аргументы, согласно которым США необходимо сократить свое военное участие на ближнем востоке, перестать мириться с нахлебничеством своих союзников, а также переоценить свою общую глобальную стратегию.

В отличие от Обамы, который слушал лекции по международным отношениям и внешней политике США в Университете штата Колумбия или других местах, а также который умеет высказывать свои аргументы так, чтобы они звучали логично, Трамп, когда он затрагивает вопросы отношения России с США и другие внешнеполитические вопросы, очевидным образом не погружен в историю дипломатии. Республиканец склонен «стрелять от бедра» и фокусировать свое внимание на личностях, а не на вопросах. Этим и объясняется, почему внешняя политика Трампа, которая в сущности ни чем не отличается от политики Обамы, высмеивается различными «экспертами», а также стала причиной того, что его обвиняют в изоляционизме.

Интервью Обамы журналу Atlantic было озаглавлено «Доктриной Обамы», но поскольку у действующего президента США (не столь уже и отличного от Трампа) нет, по сути, внешнеполитической «доктрины», её следовало озаглавить «Я до смерти устал от Ближнего Востока и хочу как можно скорее оттуда уйти», — чем можно, в сущности, и охарактеризовать настроения как действующего президента США, так и претендента на этот пост от Республиканской партии. Как раз иного мнения на этот счет придерживается кандидат от Демократической партии.