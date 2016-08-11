Скончался еще один полицейский, раненный во время перестрелки в Алма-Ате
Алма-Ата, Казахстан, 11 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Врачи до последнего боролись за жизнь полицейского Жалгаса Кельдибаева, раненого во время теракта в Алма-Ате, но не смогли его спасти. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил Департамент внутренних дел (ДВД) Алматы-Аты на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук.
«Сегодня,
Скончавшемуся полицейскому до 24-летия оставалось меньше месяца. Жены и детей у него не было.
«Сержант полиции Кельдибаев Жалгас Аманбаевич,
Руководство, Совет ветеранов и личный состав ДВД Алма-Аты выразили глубокие соболезнование родным и близким Жалгаса Кельдибаева в связи с его трагической гибелью.
Напомним, 1 августа скончались еще двое полицейских: Серик Абильдаев и Мейрамбек Рахматуллаев. Они также получили огнестрельные ранения во время перестрелки 18 июля.
Тимур Бегасилов, один из раненых полицейских, скончался на следующий день после стрельбы, 19 июля.
Городские власти поддержали семьи погибших — им решено выделить по 15 миллионов тенге (3 млн руб.), семьям пострадавших — по 5 миллионов тенге (1 млн руб.).
Напомним, 18 июля, утром в Алма-Ате были совершены нападения на здания Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности. В перестрелках погибли 3 полицейских, пограничник и пенсионер МВД. Произошедшее было названо делом рук одного человека — Руслана Кулекбаева, о котором известно, что он был ранее судим и имел связи с салафитами.
Несмотря на то, что в день перестрелок президент страны Нурсултан Назарбаев официально назвал алма-атинские события терактом, позже стали появляться версии о криминале.