Алма-Ата, Казахстан, 11 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Врачи до последнего боролись за жизнь полицейского Жалгаса Кельдибаева, раненого во время теракта в Алма-Ате, но не смогли его спасти. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил Департамент внутренних дел (ДВД) Алматы-Аты на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук.

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«Сегодня, 11.08.2016 года, под утро в реанимационном отделении 12-ой ГКБ (городская клиническая больница — ИА REGNUM ) скончался полицейский, получивший серьезное огнестрельное ранение в результате отражения противоправных действий со стороны гр. Кулекбаева Р. (Руслана Кулекбаева силовики назвали единственным зачинщиком и исполнителем теракта в Алма-Ате 18 июля — ИА REGNUM ). Врачи оценивали состояние патрульного как крайне тяжелое. Они до конца боролись за жизнь полицейского», — говорится в сообщении департамента.

Скончавшемуся полицейскому до 24-летия оставалось меньше месяца. Жены и детей у него не было.

«Сержант полиции Кельдибаев Жалгас Аманбаевич, 01.09.1992 года рождения, полицейский Полка дорожно-патрульной полиции МПС (местной полицейской службы — Прим. ИА REGNUM) ДВД города Алматы. В органах внутренних дел служил с 2014 года. Семейное положение — холост», — приводится в сообщении Департамента короткая информация о погибшем.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ДВД Алма-Аты выразили глубокие соболезнование родным и близким Жалгаса Кельдибаева в связи с его трагической гибелью.

Напомним, 1 августа скончались еще двое полицейских: Серик Абильдаев и Мейрамбек Рахматуллаев. Они также получили огнестрельные ранения во время перестрелки 18 июля.

Тимур Бегасилов, один из раненых полицейских, скончался на следующий день после стрельбы, 19 июля.

Городские власти поддержали семьи погибших — им решено выделить по 15 миллионов тенге (3 млн руб.), семьям пострадавших — по 5 миллионов тенге (1 млн руб.).

Напомним, 18 июля, утром в Алма-Ате были совершены нападения на здания Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности. В перестрелках погибли 3 полицейских, пограничник и пенсионер МВД. Произошедшее было названо делом рук одного человека — Руслана Кулекбаева, о котором известно, что он был ранее судим и имел связи с салафитами.

Несмотря на то, что в день перестрелок президент страны Нурсултан Назарбаев официально назвал алма-атинские события терактом, позже стали появляться версии о криминале.