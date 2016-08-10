Москва, 10 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Более 80% всех проведенных проверочных мероприятий в детских оздоровительных лагерях выявляют нарушения, которые заканчиваются привлечением к административной ответственности или передачей материалов в Следственный комитет и прокуратуру. Об этом сегодня, 10 августа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова после селекторного совещания по итогам третьей смены в детских лагерях, сообщили в ведомстве.

Цитата из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

«За прошедший период летней оздоровительной кампании Роспотребнадзор не открыл 23 лагеря, то есть не подтверждены соответствие требованиям санитарных норм и правил. Работа 43 летних оздоровительных учреждения была приостановлена. Мы обратились в суд с материалами проверок. Решением судов эти псевдооздоровительные учреждения были закрыты», — пояснила Попова.

По ее словам, усиленный контроль за оздоровительными учреждениями продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые проверки детских лагерей в России начались после того, как 18 июня в Карелии утонули 14 детей из лагеря «Парк-отель «Сямозеро». Между тем за 1-ю смену в детских оздоровительных лагерях выявлено более 31 тыс. нарушений.

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