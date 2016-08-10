Более 80% детских лагерей работает с нарушениями — Роспотребнадзор
Москва, 10 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Более 80% всех проведенных проверочных мероприятий в детских оздоровительных лагерях выявляют нарушения, которые заканчиваются привлечением к административной ответственности или передачей материалов в Следственный комитет и прокуратуру. Об этом сегодня, 10 августа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова после селекторного совещания по итогам третьей смены в детских лагерях, сообщили в ведомстве.
«За прошедший период летней оздоровительной кампании Роспотребнадзор не открыл 23 лагеря, то есть не подтверждены соответствие требованиям санитарных норм и правил. Работа 43 летних оздоровительных учреждения была приостановлена. Мы обратились в суд с материалами проверок. Решением судов эти псевдооздоровительные учреждения были закрыты», — пояснила Попова.
По ее словам, усиленный контроль за оздоровительными учреждениями продолжается.
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Как сообщало ИА REGNUM, массовые проверки детских лагерей в России начались после того, как 18 июня в Карелии утонули 14 детей из лагеря «Парк-отель «Сямозеро». Между тем за 1-ю смену в детских оздоровительных лагерях выявлено более 31 тыс. нарушений.
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