Минск, 10 августа, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Восстановление экономического роста на неэмиссионной основе наблюдается в Белоруссии. Об этом 9 августа на расширенном заседании Совмина заявил его председатель Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

пресс-служба правительства Белоруссии Андрей Кобяков на заседании Совета министров Белоруссии

«Итоги первого полугодия известны. Результаты нас не устраивают, но справедливо будет отметить, что налицо динамика восстановления экономического роста, причем на здоровой неэмиссионной основе. Мы жестко следуем установленным правилам, живем по средствам. Экономика работает в сбалансированном режиме, социальные гарантии населению выполняются», — заявил Кобяков.

По информации правительва Белоруссии, по сравнению с январем индекс ВВП увеличился на 1,9% и составил по итогам шести месяцев 97,5%. Кобяков отметил: «Это меньше, чем мы планировали в декабре — 100,1%, тем не менее динамика положительная по итогам полугодия».

Напомним, по данным Белстата за I полугодие 2016 года ВВП Белоруссии сократился на 2,5%. Инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года. Рухнул экспорт товаров и услуг — на 16,1%.

Кобяков же констатировал, что восстановительные тенденции проявляются в большинстве отраслей и выросла и производительность труда — с 97,3% до 99%. Он отметил: «Ежемесячно прибавляет промышленность. Так, индекс промышленного производства увеличился на 5,2% и по итогам полугодия составил 98,4%. Сельское хозяйство с 100,9% выросло до 103,3%. Значительно добавила транспортная отрасль: грузооборот без учета трубопроводного транспорта вырос с 90% на начало года до 100,9% по полугодию».

«Стабилен внутренний валютный рынок. Страна имеет положительный баланс спроса и предложения валюты. За отчетный период населением продано на чистой основе более $630 млн. Этому способствует гибкая курсовая политика. Свободное курсообразование позволило нам следовать за изменением курса валюты нашего основного торгового партнера — России, — сообщил Кобяков. — Действовали, как определились в начале года: ослабление белорусского рубля к доллару составило 8%, в основном в начале года на фоне складывающейся неблагоприятной внешней ситуации. Российский рубль находится в пределах планируемых среднегодовых значений. Мы с вами планировали на 2016 год 297 неденоминированных рублей».

Кобяков считате, что такая политика позволяет предприятиям увереннее чувствовать себя на российском рынке. Он также отметил, что в I полугодии официальный Минск успешно рассчитывался по внешнему госдолгу без снижения уровня золотовалютных резервов: за 7 месяцев Нацбанк постсоветской республики нарастил ЗВР на $0,5 млрд — до $4,6 млрд на 1 августа. Стоимость потребительской корзины в Белоруссии в январе-июле увеличилась на 7,8%, сообщил Кобяков. Он также выказал удовлетворение темпами роста потребительских цен: «Ежемесячно, начиная с марта, замедляется инфляция. Второй месяц подряд месячная инфляция находится на уровне 0,4%. За семь месяцев стоимость потребительской корзины увеличилась на 7,8% (декабрь к июлю)».

Председатель Совмина напомнил о решении Нацбанка с 17 августа снизить ставку рефинансирования до 18% и констатировал, что в I полугодии удалось войти в запланированный коридор по средней процентной ставке по новым кредитам в белорусских рублях без учета льготных — в июне она составила 27% годовых. «При этом обращаю внимание, что процентная ставка по всем кредитам (с учетом льготных) в июне составила 14,7%», — сообщил он.

«Обязательства по выполнению так называемого коэффициента замещения, то есть соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы, выполняется. В первом полугодии имеем 41,6% при планируемых не менее 40%», — проинформировал председатель Совмина Белоруссии. По словам Кобякова, за 5 месяцев темп роста производительности труда превысил темп роста реальной заработной платы на 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП в Белоруссии за 2015 год упал на 3,9%, в 2016 году падение ВВП продолжилось. В декабре 2016 года Александр Лукашенко подписал указы, утвердив официальный прогноз на 2016 год, также признанный независимыми экспертами нереалистичным на момент подписания. Экономический кризис, длящийся третий год, негативно отразился на социальной сфере, что также планировалось независимыми экспертами и отрицалось госагитпропом.