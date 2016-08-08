Москва, 8 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, начался сбор заявлений для участия в дополнительном периоде единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2016 году начался 8 августа. Подача заявлений продлится до 22 августа включительно, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

ЕГЭ и ГВЭ будут проведены в сентябре 2016 года по двум предметам — русскому языку и математике базового уровня.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

Приказами Минобрнауки установлены следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации в сентябре 2016 года:

5 сентября — русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);

8 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике;

14 сентября — русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.

Экзаменационные работы будут проверены в течение трех календарных дней с даты проведения экзамена.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования РФ не планирует изменений в структуре ЕГЭ. Единственное изменение — это изменение формы заданий. 10 августа Рособрнадзор завершает сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ.

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