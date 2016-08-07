Санкт-Петербург, 7 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Депутату петербургского Законодательного собрания Максиму Резнику, баллотирующемуся на новый срок от «Партии роста», отказали в регистрации. Такое решение большинством голосов приняла Территориальная избирательная комиссия №2 в воскресенье, 7 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Причиной такого решения стали недостоверные, по мнению комиссии, подписи избирателей, представленные депутатом.

Nicolas Raymond Не допустили

На заседании ТИК член Горизбиркома с правом совещательного голоса Алексей Березин пытался защитить Резника, заявляя, что часть забракованных подписей можно не учитывать. В частности, графологов не устроили 156 автографов, более 140 из них, по мнению экспертов, оставили 20 человек. Таким образом, из числа «брака», по закону, следует засчитать по крайней мере 20 подписей. Были претензии у Березина и к протоколу УФМС, который, по его словам, был составлен с ошибками, не в той форме, которую требовал ЦИК, а значит не должен был приниматься в расчёт. Это избавило бы Максима Резника ещё от примерно 40 забракованных подписей.

«Гражданин очень хочет, чтобы его Резник прошёл», — прокомментировал активность Березина один из членов ТИК. «Я предоставляю информацию к сведению, комиссия имеет право принять любое решение, как законное, так и незаконное», — ответил Алексей Березин.

В результате ТИК постановил отказать депутату Резнику в регистрации как кандидату в Заксобрание по одномандатному округу №4.

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Максим Резник ранее заявил ИА REGNUM, что считает такое решение политически ангажированным. Почерковеды отмели почти 160 подписей за Резника из пяти тысяч, проверке подверглись около 1 тыс. 200 подписей.

«Это попытка не допустить меня на выборы. Серьезных кандидатов-конкурентов в округе №4 нет, кроме как от «Единой России» (баллотируется глава МО «Васильевский» Константин Чебыкин — прим.ред.), которая всегда является конкурентом, так что это направлено не в чью-то пользу, а против персонально меня и моих соратников», — сказал Резник.

Сам депутат предпочёл проигнорировать воскресное заседание ТИК. «Партия роста» намерена опротестовывать принятое решение в Городской избирательной комиссии. Максим Резник считает, что все кандидаты от партии сейчас находятся «в зоне риска».

Резник также идет в Закс в общегородской части партийного списка, который пока не зарегистрирован, а кроме того — баллотируется в Государственную думу по округу №216, и удостоверение кандидата у него уже имеется.

Единственным членом ТИК, кто также активно боролся за право Резника быть зарегистрированным, был член комиссии от «Единой России» Алексей Лимаренко, что косвенно подтверждает слухи о перемирии «Партии роста» с «ЕР» и о добросердечных отношениях между Максимом Резником и спикером парламента, секретарем петербургской «Единой России» Вячеславом Макаровым. Напомним, что на предыдущих выборах Резник был избран по спискам «Яблока», однако в результате внутрипартийного конфликта покинул партию вместе с группой соратников.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.