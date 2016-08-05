София, 5 августа, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 5 августа обсудили по телефону реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Petar Petrov / Zuma / Global Look Трубы для газопровода «Южный поток» в болгарском порту Варна

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Условлено активизировать взаимодействие в рамках Российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — говорится в кратком сообщении.

В свою очередь пресс-служба премьер-министра Болгарии информирует, что Владимир Путин и Бойко Борисов «обсудили создание рабочих групп, которые рассмотрят энергетические проекты между двумя странами». «Эксперты обсудят проблемы и возможности их преодоления при условии соблюдения правил, действующих в Европейском союзе», — отмечается в сообщении.

Указывается, что телефонный разговор состоялся на следующий день после того, как Бойко Борисов «получил ответ от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на поставленные болгарским правительством вопросы, относящиеся к реализации различных энергетических проектов, таких как газораспределительный центр «Балкан», «Южный поток», «Бургас-Александропулис», ядерная энергетика».

В беседе премьер-министр Болгарии сообщил Владимиру Путину, что «в настоящее время в портах Бургас и Варна хранятся трубы, предназначенные для строительства проекта «Южный поток».

Также сообщается, что стороны акцентировали необходимость интенсификации работы межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, что призвано «поспособствовать увеличению товарооборота между двумя странами, который в последние годы не отвечал своему потенциалу».

«Премьер-министр и президент обсудили и возможность увеличения туристического потока, отметив, что туризм продолжает играть важную роль в отношениях между двумя странами. В ходе беседы было отмечено, что в 2015 году Болгарию посетило около полумиллиона туристов, президент Путин выразил надежду, что в этом году их количество значительно возрастёт», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия разрешила Болгарии получать российский газ

4 августа премьер-министру Болгарии Бойко Борисову поступило письмо от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в котором тот дал понять, что Брюссель оставляет за Софией право самостоятельно определять направления развития энергетики.

Письмо стало ответом на призывы главы болгарского правительства к Еврокомиссии в июне этого года сформулировать ясную позицию по крупным энергетическим проектам на территории республики, в том числе по газовому хабу и проекту «Южный поток». Бойко Борисов также поинтересовался мнением Брюсселя о возможности возобновления строительства АЭС «Белене» после того, как Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Болгарию компенсировать российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро в связи с закрытием проекта.

«Основой нашего сотрудничества с Болгарией является задача обеспечить для страны, впервые, альтернативный источник газа — сжиженный природный газ из Греции, благодаря соглашению о системной газовой связи между операторами систем, которое было поддержано Еврокомиссией», — указано в письме Жан-Клода Юнкера, текст которого приводит болгарское агентство БГНЕС.

«Одновременно с этим мы поддерживаем важные шаги в направлении концепции газового хаба «Балкан», над которой Еврокомиссия продолжает усердно работать и к которой могла бы подключиться и новая сеть поставок газа из России, способом, который будет в полной мере соответствовать правилам Европейского союза», — отметил Юнкер.

Решено, что для обсуждения этих проектов правительство Болгарии при помощи Еврокомиссии организует круглый стол с участием заинтересованных сторон и инвесторов 5−6 сентября в Варне.

Затронул Юнкер и вопрос развития атомной энергетики в Болгарии. «Я хотел бы подчеркнуть, что Еврокомиссия полностью уважает право Болгарии определять свой энергетический микст. Если Болгария решит построить новый реактор, она должна уведомить Еврокомиссию о таком инвестиционном проекте в соответствии со статьёй 41 договора о Евроатоме», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта строительства газопровода «Южный поток», поскольку Болгария так и не дала разрешения на прокладку газопровода по своей территории, последовав требованиям Еврокомиссии, которая задним числом применила к проекту требования Третьего энергетического пакета.

Вместе с тем Болгария не отказалась от надежды стать «распределительным центром Энергетического союза». Премьер-министр Бойко Борисов выступил с предложением о строительстве газового хаба на территории Болгарии, а не на территории Турции, как это было предусмотрено по проекту газопровода «Турецкий поток». Позднее Болгария продолжила продвигать данный проект на различных уровнях, идея была поддержана Еврокомиссией, однако вопрос о том, откуда именно будет поступать газ для возможного энергетического хаба в Болгарии, оставался неопределённым.

14 июня 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.

В правительстве Болгарии заявили, что рассчитывают продать построенные российской стороной реакторы для электростанции, один из которых уже готов, а второй — готов частично, Ирану, либо Индии, где российская компания также ведёт строительство АЭС, и из вырученных средств расплатиться с «Атомстройэкспортом». Между тем руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи после визита Бойко Борисова в Тегеран в середине июля дал понять, что иранская сторона может закупить у Болгарии «некоторое оборудование по приемлемой цене», но её не интересуют «реакторы — second hand». Оппозиция в парламенте Болгарии тем временем настаивает на возобновлении строительства АЭС «Белене» с учётом того, что всё заказанное оборудование для электростанции уже практически готово. Данная позиция разделяется и многими экспертами в Болгарии.