Анкара, 5 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл сегодня, 5 августа, в Анкару с официальным визитом. Новость об этом в буквальном смысле одной строкой появилась практически во всех казахстанских СМИ. Подробностей никаких. Оно и понятно: откуда их брать, если даже на официальном сайте президента Казахстана пресс-служба главы государства не раскрывает детали поездки.

kremlin.ru Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

«Глава государства прибыл в Анкару, где проведет переговоры с Президентом Турции Р. Эрдоганом», — вот и все, что написано на сайте по поводу поездки Назарбаева.

Чуть позже пресс-служба Национальной Компании «Астана ЭКСПО-2017» сообщила, что в рамках визита Назарбаева в Турцию состоялась встреча председателя правления «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова и комиссара турецкой секции «ЭКСПО-2017», заместителя министра экономики Турции Тарыка Сонмеза.

«Сегодня в Анкаре в рамках официального визита президента Республики Казахстан в Турецкую Республику подписан Договор об участии Турции в ЭКСПО-2017. Документ подписали Председатель Правления Национальной Компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов и Комиссар турецкой секции «ЭКСПО-2017», заместитель министра экономики Турции Тарык Сонмез. «Павильон Турции будет одним из самых больших на Выставке. Уверен, что таким образом Турецкая Республика продемонстрирует свои лучшие достижения в области возобновляемых источников энергии на ЭКСПО-2017», — сказал Ахметжан Есимов. В свою очередь заместитель министра экономики заявил, что Турция продемонстрирует свои лучшие достижения в области возобновляемых источников энергии», — говорится в сообщении пресс-службы.

То, что Турция примет участие в выставке ЭКСПО-2017, безусловно, радует. Но эта информация никак не раскрывает основной сути поездки президента Казахстана. В казахстанских СМИ об этом ни слова.

А вот турецкие СМИ, напротив, демонстрируют, что они в курсе происходящего. К примеру, сайт intellinews.com, в своем сообщении о визите Назарбаева акцентирует внимание на том, что президент Казахстана стал первым главой государства, который посетил Турцию после попытки государственного переворота, которая была предпринята в ночь на 16 июля.

«Официальный анонс не содержит каких-либо подробностей о визите, но Назарбаев, как ожидается, намерен сгладить любые разногласия между двумя тюркскими странами после неудавшегося переворота, виновными в котором считаются священнослужитель Фетхуллах Гюлен, находящийся в изгнании в США, и его сторонники в Турции. Анкара потребовала от Астаны, чтобы в Казахстане были закрыты 27 казахско-турецких лицеев, которые, по некоторым данным, связаны с Гюленом. Однако Казахстан отказался выполнять просьбу Турции. Несмотря на то, что Казахстан является близким сторонником Турции, он яростно сопротивляется попыткам любых иностранных государств вмешиваться в его внутренние дела», — сообщает intellinews.com.

В этой публикации также упоминается Киргизия, которой Анкара выдвинула аналогичный ультиматум. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу потребовал, чтобы власти Киргизии закрыли университет «Ататюрк — Алатоо» и входящие в образовательную сеть «Себат» турецкие лицеи. Еще одним требованием главы турецкого МИДа стало то, что правительство Киргизии должно принять меры против сторонников оппозиционного политического деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиненного турецкими властями в организации попытки госпереворота.

«Если вы не измените отношение против них, тогда мы изменим отношение против вас. Мы ждем поддержки от наших братьев, от брата не отвернешься. В эти трудные дни ты должен доказать свое братство», — подчеркнул глава МИД Турции, добавив, что в Киргизии возможны попытки государственного переворота.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ответ назвал предположения Чавушоглу «абсурдом».

«Если такие умные, то почему у себя проспали переворот? Конечно, мы все советы выслушаем и информацию проверим», — заявил он.

При этом глава Киргизии добавил, что власти Турции должны заниматься внутренней политикой и не учить руководство других стран управлять государством.

«А пугать или учить нас не надо, — заявил Атамбаев. — Пуганые мы».

Но вернемся к публикации intellinews.com. Информагентство напоминает, что казахстанское Министерство образования и науки, объясняя свой отказ закрыть казахско-турецкие лицеи, сообщило, что они не имеют ничего общего с Турцией и создают свои образовательные программы, основываясь на казахстанских и международных стандартах. В этих лицеях работают 1124 преподавателя, из которых 1030 являются гражданами Казахстана и только 94 педагога имеют турецкое гражданство.

«В отличие от Киргизии, Казахстан находится в более выгодном положении для того, чтобы проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, а его запасы нефти делают страну более привлекательной, чем обедневшую Киргизию. Для того, чтобы подсластить пилюлю в Анкаре, Назарбаев, как ожидается, будет бравировать ролью, которую он и его дипломаты играли в последнее время в вопросе сближения между Турцией и Россией после сбитого российского самолета в ноябре 2015 года. Эрдоган был благодарен Назарбаеву за его вклад в нормализацию турецко-российских отношений», — резюмируется в публикации.

То, что речь на переговорах двух лидерах пойдет в том числе и о судьбе казахстанско-турецких лицеев, подтверждает и другое турецкое издание — газета Milliyet.

«Стало известно, что на встрече будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы. Кроме того, Эрдоган намерен обсудить с президентом Назарбаевым ситуацию с Фетхуллахом Гюленом, а также отказ Министерства образования и науки Казахстана закрыть 27 казахско-турецких лицеев», — говорится в публикации.

Напомним, Турецкие власти ранее обратились к ряду стран с требованием закрыть учебные заведения, имеющие отношения к исламскому оппозиционеру Фетхуллаху Гюлену. Помимо Казахстана и Киргзии выполнять требование Турции отказалась и Индонезия.

Примечательно и то, что визит Назарбаева в Анкару проходит в преддверии поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Санкт-Петербург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий лидер намерен встретиться 9 августа с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая заграничная поездка турецкого лидера после попытки государственного переворота. Ранее побывавший в Москве вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявил, что «Турции и России необходимо как можно скорее нормализовать прерванные двусторонние отношения», которые испортились в ноябре 2015 года, после того как (в небе над Сирией) турецкими ВВС был сбит бомбардировщик ВКС России.

Из всего этого можно сделать предположение, что президент Назарбаев поехал в Турцию не только из-за ситуации с казахско-турецкими лицеями, но и для того, чтобы дать консультации своему турецкому коллеге перед его визитом в Россию.