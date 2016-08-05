Москва, 5 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Игровое приложение для мобильных устройств Pokemon Go продолжает набирать мировую популярность. С момента выхода игры не прошло и месяца, однако число скачавших ее пользователей, по данным компании Annie App, превысило 100 млн человек.

Eduardo Woo Игра Pokemon Go на смартфоне

Игра была разработана американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company. Официальный релиз игры состоялся 6 июля 2016 года в США, Новой Зеландии и Австралии. До конца июля игра вышла в 32 странах Европы, Канаде, Гонконге и Японии, а в начале августа — в странах Латинской Америки. Дата выхода игры в России неизвестна, однако российские пользователи находят способы установить приложение на свои устройства и присоединяются к участию в «охоте» на покемонов. Приложение поддерживают устройства на базе iOS и Android.

Специалисты Annie App подсчитали, что по итогам уик-энда 23−24 июля объем ежедневной выручки игры достиг $5 млн, однако уже к концу месяца пользователи тратили на покупки внутри игры $10 млн. В компании такой результат называют беспрецедентным успехом. Для сравнения, пользователи трех популярных мобильных игр от разработчика Supercell в 2015 году тратили на приложения около $6,3 млн в день. Стоит отметить, что само приложение является бесплатным.

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Pokеmon Go представляет собой многопользовательскую ролевую компьютерную игру так называемой «дополненной реальности». В отличие от привычных виртуальных игр, пользователь Pokеmon Go взаимодействует не с искусственным пространством, а с окружающей действительностью, в которую с помощью компьютера введены отдельные элементы.

Задача игры — поймать «карманного монстра» (покемон — от англ. Pocket Monster) и тренировать его для последующих сражений с другими такими же существами.

В связи тем, что ловцы покемонов столь увлекаются процессом, что рискуют попасть в неприятные инциденты, в новую версию игры разработчики добавили предупреждения. В частности, пользователям теперь напоминают об опасности игры за рулем и проникновения на закрытые территории. Кроме того, из игры убран шагомер, указывавший точное расстояние до предметов.

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Впервые покемоны появились в 1996 году в двух компьютерных играх японской студии Game Freak, а весной 1997 года в Японии вышла первая часть аниме о покемонах. К сегодняшнему дню снято множество сериалов и полнометражных фильмов об этих фантастических существах, а сопутствующие товары продаются по всему миру, включая Россию.

В Московском регионе к началу августа «покемономания» охватила более 1,3 млн человек, теперь каждый 12-й житель Москвы и Подмосковья может причислить себя к «ловцам покемонов». Еще 21 июля число пользователей приложения было меньше в семь раз.

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Рекомендации для поклонников Pokеmon Go озвучили в МЧС России. Президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин напомнил гражданам, что игра на территории частных объектов, храмов или на границе является нарушением законодательства. Опасно увлекаться игрой рядом с проезжей частью, а также в темных безлюдных местах, передает ТВЦ.

«Если мы смотрим на этот монитор и гоняемся за этим покемоном, то надо периодически хотя бы посмотреть, что вокруг нас находится для того, чтобы не совершить действия, которые, в первую очередь, были бы опасны для себя или для окружающих», — отметил Тетерин.

В армии Израиля игра Pokеmon Go с 1 августа запрещена. Командование обеспокоилось тем, что приложение активирует камеру и систему позиционирования в мобильных устройствах солдат и офицеров, что грозит утечкой секретных данных, например, информации о размещении военных объектов.

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Власти штата Нью-Йорк считают, что доступ к игре нужно запретить лицам, совершившим сексуальные преступления и освобожденным условно. Таким образом, считает губернатор штата Эндрю Куомо, могут быть предотвращены возможные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних, ведь современные технологии позволяют злоумышленникам иметь новые возможности по поиску жертв. Запрос на блокировку такой категории пользователей от имени Куомо направлен разработчику игры.

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Таким образом, можно констатировать, что игра Pokеmon Go не просто популярна — она стала частью реальности. Вопросом, почему именно так случилось, задаются российские блогеры.

По мнению автора Живого журнала Friend, феномен игры — во взаимопроникновении реального и виртуального миров. Теперь игроку, выходя в «реал», приходится задействовать социальные коммуникации.

«Навороченная графика, сложный сюжет, простроенный виртуальный мир… вместо всего этого Pokemon GO сыграл на одном ключевом факторе — на массовом запросе на социализацию, совместив игры в реале с игрой в виртуале», — пишет блогер.

Автор напоминает, что человек по своей природе социален, а значит, чем сильнее современное общество разобщено, тем более остро оно жаждет социализации, контакта людей друг с другом. Именно этот «нерв» и уловили создатели игры.

Однако, удовлетворяя такую потребность общества, хозяева игры — инструмента воздействия на социум — в конечном итоге смогут и получить к нему «рычаги управления», предполагает автор ЖЖ.