Брянск, 5 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Брянской области жители вступились за школу в небольшой деревне Глуховка Суражского района. Как передает корреспондент ИА REGNUM, петицию с требованием не закрывать школу, в которой учатся 30 человек, подписали уже почти 68 тысяч человек.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

В случае закрытия школы, говорится в петиции, 30 детей будут вынуждены ездить в другое учебное заведение, которое располагается за 40 км от села.

«Мы не просим сделать что-то особенное, мы просто просим оставить нашу школу работающей. Неужели мнение одного человека больше значит, чем мнение всех нас — жителей деревни, детей и родителей?», — говорит в видеообращении одна из родительниц, намекая, видимо, на главу районной администрации.

При этом, по данным авторов петиции, с 1 августа уже уволены все учителя. Где теперь будут работать педагоги, не понятно. Особенно в условиях современного российского села, где нет вовсе рабочих мест. Видимо, педагогам придется выполнять наказ председателя правительства РФ Дмитрия Медведева — отказываться от призвания и идти в бизнес. Раз уж маленькие зарплаты не помогли, закрытие школы точно сделает свое дело.

ИА REGNUM отмечает, что ранее активисты регионального отделения ОНФ взяли на контроль закрытие школ в Брянской области. Сейчас острая ситуация сложилась вокруг пяти школ — в Злынковском, Красногорском, Суражском, Дубровском и Севском районах. Активисты сообщают, что ранее прокуратура отменила постановление о закрытии школы в Глуховке, однако местные власти не последовали предписанию надзорного ведомства.

«Многочисленные факты нарушения законодательства при оптимизации школ свидетельствуют о проблемах в сфере образования региона. Районные власти, закрывая малокомплектные школы, зачастую руководствуются экономическими соображениями, не думают о социальных последствиях», — заявила тогда член ОНФ Галина Тихомирова.

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ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2015 года районные школы Брянской области затронул еще один скандал: прокуратура выявила задержки зарплат. Так, по данным ведомства, зарплату не платили вовремя в 15 районах региона. По итогам проверки было внесено представление в адрес губернатора Александра Богомаза.