Минск, 5 августа, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Неоязыческие обряды, катание валенок, могилы польских мятежников 1863 года и многое другое получило статус историко-культурной ценности, а памятник герою Отечественной войны 1812 года генерал-майору Якову Кульневу, разрушенный неустановленными вандалами — нет. Об этом говорится в постановлении Совмина Белоруссии №607 от 2 августа, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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Постановлением утверждены «Перечень материальных объектов, которым придаются статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь» и «Перечень нематериальных проявлений творчества человека, которым придаются статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь». В них включены 93 материальных объекта и 35 нематериальных проявлений творчества человека.

Историко-культурной ценностью постсоветской республики признаны «Могила повстанцев» 1863 года в городе Косово Ивацевичского района Брестской области, «Могила повстанцев» 1863 года в деревне Плебань Молодеченского района Минской области, а также «Крест и часовня в память погибших в битве под Миловидлами 1863 года» 1823 года в Барановичском районе Брестской области. Историко-культурной ценностью не признан ни один объект, связанный с борьбой белорусских крестьян против польских мятежников («повстанцев»).

Зато такой статус есть у «Кладбища немецко-австрийских солдат Первой мировой войны» деревне Нехачево Ивацевичского района Брестской области. Такой статус получила «Коллекция автографов первого народного поэта Белоруссии Янки Купалы» (Ивана Луцевича, лауреата Сталинской премии, представителя рода обедневшей польской шляхты и активного участника насильственной большевистской «белорусизации»). Такой же статус придан портретам получившим статус «народных» поэтов Янки Купалы и Якуба Колоса (Константина Мицкевича, также лауреата Сталинских премий и также участника «белорусизации») в исполнении Якова Кругера. Историко-культурной ценностью признаны «Здание спиртзавода, спиртохранилище» в деревне Жемыславль Ивьевского района Гродненской области и «Рога тура» в Корелицком районе Гродненской области.

Среди историко-культурных ценностей не оказалось памятника, установленного на месте гибели героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Якова Кульнева. В конце 2014 года памятник был разрушен, однако власти не стали возбуждать уголовное дело и «замяли» инцидент, получивший заметный международный резонанс. Виновные не были найдены, а восстановление разрушенной вандалами мемориальной плиты на памятнике стало заботой сельской общины из ближайшего населённого пункта. Памятник, переживший две мировые войны, как выяснилось, не признаётся властями постсоветской республики историко-культурной ценностью, хотя и включён «идеологами» в путеводители по местным достопримечательностям Витебской области. В начале 2015 года Минобороны Белоруссии представило среди своих «героев» польских магнатов, топивших в крови восстания белорусов и украинцев, а также Якова Кульнева, к восстановлению памятника которого министерство не проявило ни малейшего внимания.

К нематериальным ценностям отнесены «бытовой танец «Споровская полька», «Масленичная обрядовая игра «Похороны деда», технологии изготовления оберега в виде птицы «традиция изготовления валенок», хороводы и танцы, обряды «призыва весны» и «вызывания дождя», «исполнительское мастрство в жанре сказочной прозы Лидии Михайловны Цыбульской» и тому подобное.

Кроме того, 121 объект лишен статуса историко-культурной ценности. Среди них, согласно постановлению правительства постсоветской республики, значится большое количество курганных могильников, городища периода раннего железного века, поселения периодов бронзового века и средневековья, стоянки периодов палеолита и мезолита, мастерские периодов каменного века и поздних периодов, бывшая синагога, православный иконостас и многое другое.

Также внесены изменения и дополнения в названия историко-культурных ценностей и почтовые адреса. Улицу «Арджанiкiдзе» предписано писать как «Арджанiкiдзэ».

В официальном комментарии сказано: «Постановление принято с учетом предложений местных исполнительных и распорядительных органов, заключений специалистов государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Белоруссии». Ранее данный институт отметился на ниве ревизионизма и противодействия общественным инициативам, в том числе касающихся восстановления историко-культурных ценностей. В частности, сотрудники института активно выступали за изъятие из официальной историографии термина «Отечественная война 1812 года» и усмотрели «символизм российского самодержавия» в кампании по сбору средств на восстановление памятника императору Александру II, даровавшему народам Российской империи (в том числе жителям Северо-Западного края) освобождение от крепостного права.

В тексте самого постановления, подписанного председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым, сказано, что документ принят на основании решений Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при министерстве культуры. На сайте министерства, с которого удалена русскоязычная версия, текста постановления нет, равно как и решений совета, о деятельности которого общественность не информирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Белоруссии продолжили политику «белорусизации», уничтожая русскоязычную топонимику и навязывая населению националистические мифы. В 2016 году, объявленным «годом культуры», данный курс был продолжен с упором на «вышиваночные» мероприятия.