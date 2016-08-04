Минск, 4 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Вопросы реализации совместных проектов в различных сферах обсудили 4 августа в минской гостинице «Пекин» чиновники и руководители компаний из Китая и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

finance.ifeng.com Юань

Гостиница «Пекин» является площадкой, на которой систематически проводятся различные мероприятия, в ходе которых чиновники, представители интеллигенции, частных и государственных компаний Белоруссии и Китая обсуждают перспективы сотрудничества в различных сферах. На этот раз был организован «Китайско-белорусский форум коммерциализации результатов научно-технической деятельности».

В обсуждении вопросов уже начатых и перспективных проектов приняло участие около полусотни представителей государственных компаний, министерств и ведомств Белоруссии, а также посол КНР в постсоветской республике Цуй Цимин и менеджеры китайских компаний. Тематика выступлений новизной не отличалась: подчёркивалась важность подобных встреч, высокий уровень доверия между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, привлекательных горизонтах двустороннего сотрудничества в экономической, научной и других сферах.

Много внимания было уделено самому амбициозному проекту руководства постсоветской республикой в отношениях с КНР — строительству под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Практический интерес к парку проявило менее десятка компаний и ситуация принципиально не меняется уж третий год. Однако представители белоруской стороны заверили, что с завершением строительства дорог и прочей инфраструктуры ситуация изменится, и произойдёт это до Нового года (европейского).

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Александр Шумилин сообщил о заинтересованности привлечь китайские инвестиции в реализацию проектов на территории постсоветской республики. Таковых проектов около 200, сообщил он, включая машиностроение и нанотехнологии. Реализовать их планируется не только в КБИП «Великий камень».

Представители белоруской стороны в своих выступлениях делали упор на важность привлечения инвестиций и технологий из КНР. При этом, судя по заявлениям отдельных участников, «связанные» китайские кредиты также рассматривались в контексте инвестиционного сотрудничества. В этом же контексте были рассмотрены вопросы привлечения китайских венчурных компаний в Белоруссию.

В ходе форума было высказано немало предложений о создании в Белоруссии различных некоммерческих и коммерческих структур. В частности, было заявлено о большом положительном эффекте от создания белорусско-китайского центра развития инновационных технологий, который бы занялся коммерциализацией различных научно-технических достижений. С белорусской стороны уже есть виды на руководство новым центром, который дополнит «институты Конфуция», Китайско-белорусский центр экономических исследований «Один пояс, один путь» и другие организации.

Много говорилось о достижениях Китая в различных сферах. Белорусскими докладчиками особое внимание было уделено месту постсоветской республики в масштабном проекте КНР «Экономический пояс Шёлкового пути». При этом были повторены аргументы в пользу инвестиций в Белоруссию: уникальное географическое положение для транзита, политическая стабильность, уровень «стратегического партнёрства» между Минском и Пекином.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в минской гостинице «Пекин» во время семинара «Преимущество и перспектива Белоруссии в строительстве «Экономического пояса Шёлкового пути» — II» был анонсирован сентябрьский визит Александра Лукашенко в Китай. Тогда зампред президиума НАН Александр Сукало сообщил, что сторонами выполняются научные проекты на почти $4 млн, а замминистра экономики Белоруссии Александр Ярошенко заявил, что в КБИП «Великий камень» акцент будет сделан на транспортно-логистическую составляющую, что позволит увеличить объём транзита китайских грузов с участием Литвы.