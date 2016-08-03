Правительство Белоруссии утвердило программу поддержки и развития экспорта
Минск, 3 августа, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Национальная программа поддержки и развития экспорта Белоруссии на 2016 — 2020 годы и «дорожная карта» мероприятий по реализации данной программы утверждены постановлением Совмина №604 от 1 августа, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.
Национальная программа преследует цель усовершенствовать систему государственной поддержки экспорта как важного элемента развития внешнеэкономических отношений, направленных на снижение до минимума внешнеэкономических угроз, на основе эффективного участия в международном разделении труда, использования конкурентных преимуществ страны, применения механизмов международных интеграционных объединений и снижения зависимости от традиционных экспортных позиций и рынков за счет диверсификации товарной номенклатуры. Достижение данной цели, а также создание благоприятных условий для выполнения второго этапа (2021−2030 годы) Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Белоруссии до 2030 года позволит обеспечить планомерную диверсификацию экспорта для равного распределения экспортных поставок между тремя рынками: ЕАЭС, ЕС и иных стран, в том числе стран «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки), «которое к 2020 году должно составить соотношение треть — треть — треть», отметили в Совмине.
Основными задачами программы являются: диверсификация торгово-экономических связей с различными странами и регионами при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках; оптимизация законодательства в сфере поддержки экспорта с учетом мировой практики и функционирования белорусской модели экономики; совершенствование подходов к работе с малым и средним предпринимательством по экспортной тематике; стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенклатуры и видов оказываемых услуг; формирование условий для стимулирования несырьевого, высокотехнологического, инновационного экспорта товаров и услуг; продолжение экономической интеграции в рамках ЕАЭС, предусматривающее снятие барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, либерализации автомобильных перевозок и других чувствительных позиций; развитие сотрудничества c региональными объединениями, международными экономическими организациями, отмена санкций ЕС и США в отношении белорусских организаций и недопущение их расширительного толкования; продвижение «экспортной культуры» в виде закрепления в массовом сознании значимости экспорта для развития страны и общества и повышения его приоритетности.
Целевыми показателями новой госпрограммы являются: наращивание экспорта товаров и услуг за пятилетку в 1,21−1,25 раза, превышение темпов роста экспорта над импортом и поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции; рост удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров с 5,8% в 2015 году до 10% в 2020 году; рост удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг с 20,3% в 2015 году до 25% в 2020 году.
В программе определены приоритеты поддержки и развития экспорта: приоритет 1 — «Оптимизация национальной системы поддержки и развития экспорта»; приоритет 2 — «Занятие новых ниш на перспективных рынках, сохранение существующих и поиск дополнительных ниш, усиление позиций на традиционных рынках»; приоритет 3 — «Увеличение экспортного потенциала в сфере услуг»; приоритет 4 — «Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС»; приоритет 5 — «Повышение привлекательности работы субъектов хозяйствования на экспортном направлении, развитие экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства»; приоритет 6 «Развитие инновационного экспорта посредством увеличения экспорта наукоемкой продукции и технологий».
«Реализация Национальной программы направлена на достижение роста, развитие и диверсификацию национального экспорта, в первую очередь инновационного и высокотехнологичного, повышение эффективности системы государственной поддержки экспорта, — пояснили в Совмине. — Выполнение мероприятий «дорожной карты» будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, современных материалов и готовых изделий с улучшенными свойствами, развитию экспорта технически и технологически сложной продукции, а также увеличению экспорта наукоемких и интеллектуальных услуг (инжиниринговых, технических, компьютерных, образовательных)».
Усилению экспортного потенциала постсоветской республики, по мнению разработчиков программы, будет способствовать развитие таких направлений интеграции экономики Белоруссии в общемировое пространство, как: формирование общего рынка без изъятий и ограничений в рамках ЕАЭС, либерализация рынков услуг и капиталов, развитие общего финансового рынка, гармонизация национального законодательства государств-членов и совершенствование общего законодательства ЕАЭС; вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию с учетом интересов национальной экономики и расширение сотрудничества в рамках иных международных организаций; расширение многостороннего сотрудничества со странами ЕС и США; дальнейшая активизация торгово-экономических связей с перспективными странами, а также государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; опережающее развитие экспорта услуг; продвижение белорусского капитала на мировые рынки, «включение в международные транснациональные корпорации и формирование собственных транснациональных корпораций, обеспечивающих новый уровень производительности труда и экологической безопасности».
Координатором новой госпрограммы определено министерство иностранных дел, а исполнителями — республиканские органы государственного управления и иные госорганизации, подчиненные правительству Республики Беларусь, а также местные исполнительные и распорядительные органы.
Программа разработана для определения конкретных целей и задач в рамках приоритета социально-экономического развития «экспорт» и направлений их реализации. Как отметили в Совмине, «в Национальной программе не предусматривается детализация прогнозных показателей внешней торговли на 2016−2020 годы, а определяются конкретные меры поддержки экспорта, имеющие конечную цель — диверсифицировать и нарастить объемы экспорта».
По мнению разработчиков, реализация запланированных мероприятий по минимизации зависимости белорусской экономики от влияния внешнеэкономической конъюнктуры позволит обеспечить рост экспорта услуг, реализацию потенциала действующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью, повышение удельного веса в экспорте инновационных товаров и продукции, произведенной из местных ресурсов.
Минфину Белоруссии и исполнителям Национальной программы при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год поручено в установленном порядке предусматривать при необходимости средства на финансирование актуализированных мероприятий «дорожной карты».
Как сообщало ИА REGNUM, программа поддержки и развития экспорта Белоруссии разработана по поручению Александра Лукашенко. Ключевую роль в реализации новой госпрограммы должен сыграть государственный «Банк развития Республики Беларусь».
Напомним, кризис в Белоруссии длится третий год, сопровождаясь падением экспорта. По данным Белстата, за I полугодие 2016 года Белоруссия резко сократила внешнюю торговлю (-15,9%), прежде всего — с традиционными партнёрами. По итогам шести месяцев Белоруссия экспортировала товаров на $11,1394 млрд (-18,8% к уровню января-июня 2015 года), импортировала на $12,9632 млрд (-13,3%). В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами за шесть месяцев составило $1,8238 млрд, что значительно хуже прошлогоднего показателя (-$1,2382 млрд). ВВП Белоруссии за I полугодие сократился на 2,5%.
Также напомним, 2 августа президиум Совмина Белоруссии рассмотрел вопросы выполнения плановых показателей на 2016 год и пятилетку, а также целевые параметры экономического развития на 2017 год. В правительстве постсоветской республики уверены, что при реализации очередного официального прогноза ВВП должен вырасти на 1,5%; реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,2%; производительность труда по валовому внутреннему продукту — на 1,6%; экспорт товаров и услуг — на 3,6%; сальдо внешней торговли товарами и услугами — на 0,2% к ВВП ($103,2 млн); прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) — $1,4 млрд, рост инфляции — на 9% (декабрь к декабрю 2016 года). Важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития рассчитаны СМ РБ как целевые при прогнозируемой стоимости нефти $45 за баррель, росте экономики Российской Федерации, на уровне 1% и курсе 70 российских рублей за $1.