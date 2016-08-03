Минск, 3 августа, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Национальная программа поддержки и развития экспорта Белоруссии на 2016 — 2020 годы и «дорожная карта» мероприятий по реализации данной программы утверждены постановлением Совмина №604 от 1 августа, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

government.by Заседание Президиума Совета Министров Белоруссии

Национальная программа преследует цель усовершенствовать систему государственной поддержки экспорта как важного элемента развития внешнеэкономических отношений, направленных на снижение до минимума внешнеэкономических угроз, на основе эффективного участия в международном разделении труда, использования конкурентных преимуществ страны, применения механизмов международных интеграционных объединений и снижения зависимости от традиционных экспортных позиций и рынков за счет диверсификации товарной номенклатуры. Достижение данной цели, а также создание благоприятных условий для выполнения второго этапа (2021−2030 годы) Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Белоруссии до 2030 года позволит обеспечить планомерную диверсификацию экспорта для равного распределения экспортных поставок между тремя рынками: ЕАЭС, ЕС и иных стран, в том числе стран «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки), «которое к 2020 году должно составить соотношение треть — треть — треть», отметили в Совмине.

Основными задачами программы являются: диверсификация торгово-экономических связей с различными странами и регионами при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках; оптимизация законодательства в сфере поддержки экспорта с учетом мировой практики и функционирования белорусской модели экономики; совершенствование подходов к работе с малым и средним предпринимательством по экспортной тематике; стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенклатуры и видов оказываемых услуг; формирование условий для стимулирования несырьевого, высокотехнологического, инновационного экспорта товаров и услуг; продолжение экономической интеграции в рамках ЕАЭС, предусматривающее снятие барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, либерализации автомобильных перевозок и других чувствительных позиций; развитие сотрудничества c региональными объединениями, международными экономическими организациями, отмена санкций ЕС и США в отношении белорусских организаций и недопущение их расширительного толкования; продвижение «экспортной культуры» в виде закрепления в массовом сознании значимости экспорта для развития страны и общества и повышения его приоритетности.

Целевыми показателями новой госпрограммы являются: наращивание экспорта товаров и услуг за пятилетку в 1,21−1,25 раза, превышение темпов роста экспорта над импортом и поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции; рост удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров с 5,8% в 2015 году до 10% в 2020 году; рост удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг с 20,3% в 2015 году до 25% в 2020 году.

В программе определены приоритеты поддержки и развития экспорта: приоритет 1 — «Оптимизация национальной системы поддержки и развития экспорта»; приоритет 2 — «Занятие новых ниш на перспективных рынках, сохранение существующих и поиск дополнительных ниш, усиление позиций на традиционных рынках»; приоритет 3 — «Увеличение экспортного потенциала в сфере услуг»; приоритет 4 — «Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС»; приоритет 5 — «Повышение привлекательности работы субъектов хозяйствования на экспортном направлении, развитие экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства»; приоритет 6 «Развитие инновационного экспорта посредством увеличения экспорта наукоемкой продукции и технологий».

«Реализация Национальной программы направлена на достижение роста, развитие и диверсификацию национального экспорта, в первую очередь инновационного и высокотехнологичного, повышение эффективности системы государственной поддержки экспорта, — пояснили в Совмине. — Выполнение мероприятий «дорожной карты» будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, современных материалов и готовых изделий с улучшенными свойствами, развитию экспорта технически и технологически сложной продукции, а также увеличению экспорта наукоемких и интеллектуальных услуг (инжиниринговых, технических, компьютерных, образовательных)».

Усилению экспортного потенциала постсоветской республики, по мнению разработчиков программы, будет способствовать развитие таких направлений интеграции экономики Белоруссии в общемировое пространство, как: формирование общего рынка без изъятий и ограничений в рамках ЕАЭС, либерализация рынков услуг и капиталов, развитие общего финансового рынка, гармонизация национального законодательства государств-членов и совершенствование общего законодательства ЕАЭС; вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию с учетом интересов национальной экономики и расширение сотрудничества в рамках иных международных организаций; расширение многостороннего сотрудничества со странами ЕС и США; дальнейшая активизация торгово-экономических связей с перспективными странами, а также государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; опережающее развитие экспорта услуг; продвижение белорусского капитала на мировые рынки, «включение в международные транснациональные корпорации и формирование собственных транснациональных корпораций, обеспечивающих новый уровень производительности труда и экологической безопасности».

Координатором новой госпрограммы определено министерство иностранных дел, а исполнителями — республиканские органы государственного управления и иные госорганизации, подчиненные правительству Республики Беларусь, а также местные исполнительные и распорядительные органы.

Программа разработана для определения конкретных целей и задач в рамках приоритета социально-экономического развития «экспорт» и направлений их реализации. Как отметили в Совмине, «в Национальной программе не предусматривается детализация прогнозных показателей внешней торговли на 2016−2020 годы, а определяются конкретные меры поддержки экспорта, имеющие конечную цель — диверсифицировать и нарастить объемы экспорта».

По мнению разработчиков, реализация запланированных мероприятий по минимизации зависимости белорусской экономики от влияния внешнеэкономической конъюнктуры позволит обеспечить рост экспорта услуг, реализацию потенциала действующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью, повышение удельного веса в экспорте инновационных товаров и продукции, произведенной из местных ресурсов.

Минфину Белоруссии и исполнителям Национальной программы при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год поручено в установленном порядке предусматривать при необходимости средства на финансирование актуализированных мероприятий «дорожной карты».

Как сообщало ИА REGNUM, программа поддержки и развития экспорта Белоруссии разработана по поручению Александра Лукашенко. Ключевую роль в реализации новой госпрограммы должен сыграть государственный «Банк развития Республики Беларусь».

Напомним, кризис в Белоруссии длится третий год, сопровождаясь падением экспорта. По данным Белстата, за I полугодие 2016 года Белоруссия резко сократила внешнюю торговлю (-15,9%), прежде всего — с традиционными партнёрами. По итогам шести месяцев Белоруссия экспортировала товаров на $11,1394 млрд (-18,8% к уровню января-июня 2015 года), импортировала на $12,9632 млрд (-13,3%). В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами за шесть месяцев составило $1,8238 млрд, что значительно хуже прошлогоднего показателя (-$1,2382 млрд). ВВП Белоруссии за I полугодие сократился на 2,5%.

Также напомним, 2 августа президиум Совмина Белоруссии рассмотрел вопросы выполнения плановых показателей на 2016 год и пятилетку, а также целевые параметры экономического развития на 2017 год. В правительстве постсоветской республики уверены, что при реализации очередного официального прогноза ВВП должен вырасти на 1,5%; реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,2%; производительность труда по валовому внутреннему продукту — на 1,6%; экспорт товаров и услуг — на 3,6%; сальдо внешней торговли товарами и услугами — на 0,2% к ВВП ($103,2 млн); прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) — $1,4 млрд, рост инфляции — на 9% (декабрь к декабрю 2016 года). Важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития рассчитаны СМ РБ как целевые при прогнозируемой стоимости нефти $45 за баррель, росте экономики Российской Федерации, на уровне 1% и курсе 70 российских рублей за $1.