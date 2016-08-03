Минск, 3 августа, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Следственным комитетом Белоруссии завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и председателя международной благотворительной общественной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича, ныне отбывающего наказание за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом 3 августа проинформировала пресс-служба Следкома Белоруссии.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Согласно официальному сообщению, бывший руководитель председателя международной благотворительной общественной организации «В помощь детям-сиротам» обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряда преступлений экономической направленности. Следователи установили, что «в период с апреля 2010 года по ноябрь 2012 года он совершил действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов».

«Действия Давыдовича следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), ст. 168 (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями), ч. 2 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

СК проинформировал также, что уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд. Сам Давыдович в настоящее время отбывает наказание за ранее совершённое преступление и, по всей видимости, на судебное заседание будет доставлен с мест не столь отдалённых.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад ряд белорусских чиновников активно выступали за легализацию «секс-туризма», проституции, порнографии и лёгких наркотиков. Однако сторонникам Александра Лукашенко не удалось полностью реализовать задуманное, сутенёров в постсоветской республике наказывают за торговлю людьми. Тем не менее, определённых успехов строителям «рыночного социализма» удалось добиться в распространении сетей казино (изгнанных из российских мегаполисов), торговле младенцами («суррогатное материнство») и человеческими органами (при тайно легализованной «презумпции согласия» на их изъятие).