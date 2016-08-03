Новосибирск, 3 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Жительница Новосибирска Марина Кузнецова, которая уже полтора года пытается безуспешно попасть на прием к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, сегодня попыталась задать ему вопросы прямо на улице. Женщина вновь вышла на одиночный пикет к мэрии города и, увидев, что едет автомобиль градоначальника, вышла ему навстречу, преградив путь машине. Она просила Анатолия Локтя уделить ей хотя бы пять минут и ответить на вопрос, почему же он не выполняет представление прокуратуры по расселению ветхого и аварийного жилья. Плача, женщина объясняла, что живет с детьми в ужасных условиях с клопами и тараканами. Что дети уже болеют, и что они не могут пойти ни в школу, ни в детский сад, потому что прописки у них тоже нет. Но глава города прокричав, что опаздывает на совещание и, сказав что-то о совести, захлопнул дверь автомобиля. А мать двоих детей Марину Кузнецову просто отвели в сторону.

Илья Репин. Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима (фрагмент). 1870

Как рассказала ИА REGNUM Марина Кузнецова, после этого к ней подошли «сотрудники полиции с бульдогом», просили написать объяснительную и отдать видеозаписи.

«Я сообщила, что ничего не нарушаю, стою спокойно, никого не трогаю. И спросила, на каком основании должна идти и что-то писать. Спросила, есть ли письменное заявление от кого-то. Говорят, что нет, только устное. Причем, как сказал полицейский, «от моего начальства». Я ответила, что если бы от вашего начальства было бы письменное заявление в мою сторону, тогда бы я писала объяснения. А так как оно устное, то и я устно даю объяснение, что не нарушаю закон, а требую мэра выполнить нарушение закона, ничего писать не буду и отказалась идти в мэрию», — отметила женщина, и добавила: «У мэра есть время прыгать с парашютом, а я стою со слезами и не просто прошу, а умоляю уделить пять минут, а он отвечает, что опаздывает на совещание. Но не прошло и десяти минут, как он вернулся, вызвав полицию».

Она заявляет, что продолжит выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока представление прокуратуры не будет мэрией выполнено, и они с детьми не получат жилье.

Насколько сегодняшняя встреча «впечатлила» мэра Новосибирска, сказать трудно. Только позже с Мариной Кузнецовой пытались связаться и сотрудники мэрии, и начальник административной практики центрального отдела полиции, и журналисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жительница Новосибирска Марина Кузнецова с двумя малолетними детьми до середины сентября 2015 года проживала по адресу ул. Никитина, 160 в Новосибирске. С детьми и матерью она была прописана в комнате жилой площадью 19 кв. м в двухкомнатной квартире по социальному найму. Во второй комнате проживали пожилые соседи, и, по словам Кузнецовой, после их смерти жилплощадь никем не занималась, никому из нуждающихся людей не была предоставлена, но за женщиной ее тоже не закрепили. В 2013 году их дом признали аварийным и начали расселять. Женщина с детьми так и осталась проживать в этом доме, так как им предоставили одну жилплощадь на две семьи (однокомнатную квартиру в соцнайме общей площадью 37,5 кв. м, жилой 19,1 кв. м). Марина Кузнецова письменно обращалась в мэрию с просьбой выделить отдельную жилплощадь, так как они не являются с матерью одной семьей. Но мэрия письменно ей отказала и подала иск о принудительном выселении. Суд вынес решение о выселении. Апелляционную жалобу оставили без внимания, не приняли во внимание и то, что она с детьми официально признаны малоимущей семьей в составе трех человек и состоят на учете нуждающихся в жилье. Потом дом отключили от электросети и детей пришлось поселить у знакомых. А женщина осталась в холодной квартире без света, потому что боялась, что украдут вещи. А потом, по словам Кузнецовой, дом несколько раз поджигали и взламывали. После чего она была вынуждена вывезти оставшееся имущество на склад и оплатить его хранение, а с детьми проживать у друзей. На данный момент она с детьми временно проживают в социальной гостинице, но по ее словам, жилищный вопрос остался не выполненным и не сдвинулся с места. На прием к мэру Марина Кузнецова не может попасть уже год и вместе с другими новосибирцами выходит на одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

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