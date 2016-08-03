Бишкек, 3 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В период с января по июнь 2016 года киргизские пограничники задержали 159 нарушителей государственной границы. Большинство из них оказались трудовыми мигрантами, пытавшимися незаконно выехать на заработки в Россию и Казахстан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Пограничной службы Киргизии сегодня, 3 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Среди задержанных те, кто пытался пересечь границу: по чужим документам — 51 человек, по поддельным документам — 15, в обход пограничного контроля — 11, без удостоверяющих личность документов — 13, а также вне пункта пропуска — 69.

В Погранслужбе отметили: большинство из задержанных призналось, что не были осведомлены о том, что могут лишиться свободы на срок до 5 лет за предъявление чужих, поддельных документов при въезде или выезде из страны, а также за попытки пересечения границы вне пунктов пропуска.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным российских госорганов, на территории Российской Федерации трудятся не менее 550 тысяч граждан Киргизии, их численность после вступления страны в ЕАЭС неуклонно растет. Киргизия занимает четвертое место среди стран Средней Азии по количеству трудовых мигрантов, работающих в России. Денежные переводы киргизских мигрантов составляют до 32% ВВП страны (от $1,5 млрд и более в год).