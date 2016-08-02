Краснодар, 2 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае цены на жилье в новостройках продолжают расти. Так, в первом квартале текущего года индексы цен на первичном рынке составили 100,4%. Такая же тенденция наблюдалась и во втором квартале. По данным Краснодарстата, за апрель-июнь этот показатель вырос еще на 0,2%, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

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За январь-март на первичном рынке стоимость квартир среднего качества (типовых) повысилась на 2,1%, при этом снизилась стоимость элитных квартир на 3,2%, улучшенного качества — на 0,3%. Во втором квартале «элитки» в новостройках, напротив, подорожали на 3,9%, улучшенного качества — на 0,3%, при этом снизилась стоимость квартир среднего качества (типовых) на 0,4%.

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Сочи лидирует по темпам роста цен на жильё в новостройках

А вот вторичный рынок жилья начал проседать. Если в первом квартале индекс цен составил 100,1%, то уже через три месяца он опустился до 99,5%. В первом квартале в этом сегменте рынка жилья повышение цен было зарегистрировано на элитные квартиры на 0,3%, среднего качества (типовые) — на 0,2%, при этом снизились цены на квартиры низкого качества — на 0,5%. В апреле-июне на 0,5% подорожали квартиры низкого качества, элитные — на 0,3%, при этом снизились цены на квартиры среднего качества (типовые) на 1,9%, улучшенного качества — на 0,1%.

Добавим, что средняя стоимость строительства одного квадратного метра в многоэтажных домах в первом квартале составляла 39 466 рублей (за аналогичный период 2015 года — 35 602 рубля). Во II квартале подешевела до 38 706 рублей (за аналогичный период 2015 года — 35 434 рубля).

За январь-март органами местного самоуправления по Краснодарскому краю было выдано 4,4 тыс. разрешений на строительство объектов жилого и нежилого назначения, что на 25,2% меньше, чем в I полугодии 2015 года. Среди муниципальных образований лидирующее место по количеству выданных разрешений на строительство занимают Анапа — 11,8% от общего количества выданных разрешений, Сочи — 10,5%, Белореченский район — 5,2%. А вот наибольшее количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию зафиксировано в городе Горячий Ключ (12,3% от общего количества выданных разрешений), в Лабинском районе (11,4%) и Краснодаре (11,3%).