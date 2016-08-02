Южно-Сахалинск, 2 августа, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Старт «Новой экономической политике» дал губернатор островного региона Олег Кожемяко по итогам инспекционной поездки по Сахалинской области, передает корреспондент ИА REGNUM . Суть революционной идеи — «максимально эффективно использовать богатый ресурсный потенциал области».

Kremlin.ru Олег Кожемяко

Судя по всему, увиденное во время рейда по подведомственному региону настолько шокировало главу региона, что он решился на кардинальные перемены.

А шокировать на Сахалине может многое.

Ничего своего не имеет

Сегодняшний Сахалин — это, например, более миллиона квадратных метров аварийного жилья. В пересчете на количество жителей это в три раза превышает средний показатель по России. Более того, порядка 65% квадратных метров жилья не отвечает требованиям сейсмической безопасности. Страшная трагедия 1995 года, в один миг превратившая сахалинский Нефтегорск в «город Зеро», прошлых островных руководителей, судя по всему, не пугала. Да и все последующие годы, до настоящего времени, Сахалин и Курилы периодически «потряхивает».

Один из самых бюджетообеспеченных регионов страны — доля поступлений только от нефтегазовой отрасли за последние 5 лет увеличилась в 13 раз — не имеет дорог, собственных продуктов, стройматериалов… Да, собственно, ничего своего не имеет.

По словам губернатора, выступившего с докладом перед членами правительства и депутатами, «гигантские доходы перераспределялись между бюджетными организациями, а о том, чтобы создать нормальные условия для развития бизнеса, никто даже не думал».

Остров за минувшие после распада СССР годы действительно утратил практически всю собственную экономику — целюлозно-бумажную промышленность, молочную, мясную, овощеводческую.

Сахалин по-прежнему — самый труднодоступный регион, являющийся, по словам Кожемяко, «сырьевым придатком более развитых соседних регионов страны», вынужденный завозить буквально все — стройматериалы, машины, технику, продукты.

О «транспортной недоступности» Сахалина могли бы многое порассказать десятки застрявших в очередной раз в материковом порту Ванино пассажиры, вынужденные вновь ночевать на полу ванинского вокзала.

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Теперь, видимо, изменить ситуацию призвана «Новая экономическая политика».

«Мурку давай!»

К слову, термин «НЭП» не нов. Он родился в 20-е годы прошлого столетия. НЭП тогда был призван вытащить страну из полноценного банкротства, в которую ее загнала политика «военного коммунизма», практиковавшаяся в годы Гражданской войны. Одними из основных положений НЭП по-советски было привлечение иностранного капитала и денежная реформа, сделавшая рубль конвертируемой валютой. В основе НЭП лежали идеи В.И. Ленина.

Тогда же появилось слово «непманы» — ранний аналог «новых русских» из «лихих 90-х».

Непманы политикой не интересовались, наживали капиталы и кутили в ресторанах и новомодных в то время кабаре. В одном из таких «непманских» ресторанов родился известный шлягер «Мурка».

Запоют ли «Мурку» на Сахалине — не известно. А вот иностранный капитал привлекать намерены всерьез. Для этого, по словам губернатора, уже сделаны первые шаги: «Созданы Корпорация по развитию Сахалина, Сахалинское ипотечное агентство» — локомотивы экономики. Приняты юридические решения о создании двух территорий опережающего развития — «Горный воздух» и «Южная». Планируется создание ТОР «Курилы».

Правда, жители Курил надеются даже не на опережающее, а хотя бы на минимальное развитие. А в ожидании жалуются в ОНФ на невозможность пользоваться элементарными благами цивилизации.

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Кнут и пряник

Как сообщил глава региона, в настоящее время уже рассматриваются более 50 инвестиционных проектов в различных отраслях. Помимо порта Корсаков, получившего статус «Свободного», планируется распространить аналогичный режим на другие порты Сахалина — Невельск, Холмск, Шахтерск и Александровск. Планируется строительство специализированного современного угольного терминала — это для того, чтобы угольная пыль при перевалке не летела в окна жителей сахалинских городов. И для увеличения перевалки, конечно.

Большая поддержка и «новые вольности» обещаны малому и среднему бизнесу: обещают устранить «пресс контрольных органов», административные барьеры и снять инфраструктурные ограничения. Олег Кожемяко предупредил чиновников, что «слуги народа», отсиживающие рабочее время с 9 до 18 часов более не нужны. Нужны те, кто сумеет работать на результат.

Земля — крестьянам

Особое внимание в сахалинской НЭП уделено сельскому хозяйству. И это, по сути, верно. В советские времена остров и правда сам обеспечивал себя всем необходимым продовольствием, да еще и делился им с материком. А сахалинские сметану, сыр и масло заказывали всем, кто ехал на остров: просто потому, что продукты были очень вкусными. Островные птицефабрики полностью обеспечивали жителей яйцами и мясом птицы.

Сегодняшний Сахалин завозит продуктов на гигантскую сумму — 13,5 миллиардов рублей в год.

НЭП призвана обеспечить остров уже до 2020 года местными овощами на 100%, мясом на 61%, молоком на 75%. Впервые за последние 25 лет на острове возрождается птицеводство, молочное и мясное стадо. Словом, в этом направлении многое делается и, что примечательно — многое сделано. Да и грех было бы не сделать — климат Сахалина идеален для сельского хозяйства. В области, в частности, введено 50-процентное субсидирование на приобретение товарного скота.

Welcome to Sakhalin

Большое внимание в Новой экономической политике отведено туризму. В основном — въездному. С этой отрасли планируется получать до 30 миллиардов рублей в год.

Правда тот, кто бывал на Сахалине, наверняка отметил и нехватку гостиниц, и очень невысокое качество тех, которые имеются. Это в столице региона. Если говорить о сахалинской провинции, то там — ни гостиниц, отвечающих требовательному иностранному туристу, ни дорог.

Для того, чтобы иностранные туристы, или туристы из западных регионов России могли полюбоваться красотами Курил, предполагается расширять парк самолетов. И это, безусловно, своевременно. Может быть это также поможет жителям отдаленных островов, которые сегодня порой вынуждены добираться до собственного областного центра через материковые Хабаровск или Петропавловск-Камчатский.

НЭП предполагает и строительство жилья, для чего запланировано производство собственных строительных материалов.

Все инвестиционные проекты губернатор области взял под личный контроль, а бумажную волокиту, отписки и прочий саботаж пообещал пресекать предельно жестко.

Кому гектар?

Поддержать сахалинского губернатора в его революционных начинаниях, на остров прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Одна из целей поездки — урегулирование вопросов с раздачей бесплатных гектаров. Он даже попугал сахалинцев: «Может получиться так, что в скором времени вы будете жаловаться на «понаехавших» на земли, на которых вы родились и выросли. Интерес к сахалинским гектарам у жителей других регионов России огромен. Он в разы превышает интерес самих сахалинцев», — сказал полпред на встрече с представителями СМИ.

Интерес самих сахалинцв к бесплатным гектарам весьма прохладный. С начала кампании гектары приобрели всего 106 человек.

Что же касается «интереса жителей других регионов России», то по этому поводу сахалинцы ехидно шутят в социальных сетях: «Пусть они сперва сюда доедут».

Кто на новенького?

Сахалинские СМИ и социальные сети отреагировали на новость о введении НЭП хоть и с известной долей скептицизма (посмотрим, что будет после выборов), и с большой осторожностью, но, в целом, положительно. Общий фон можно охарактеризовать так: «Сахалин ждет перемен к лучшему, но, по старой привычке, не слишком на них рассчитывает».

Между тем, на портале Change.org появилась петиция от группы сахалинцев, требующих отправить губернатора-реформатора в отставку. Олегу Кожемяко ставят в вину то, что за полтора года его правления, жизнь на острове не изменилась к лучшему. На 14 часов 2 августа петицию подписали 472 человека.