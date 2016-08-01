Минск, 1 августа, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В Белоруссии находятся 926 лиц в статусе беженца, более 1,5 тысячи имеющих «дополнительную защиту» и около 60 тысяч иностранцев временно проживают в постсоветской республике. Об этом 31 июля в эфире государственного телевидения постсоветской республики заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Цитата из м/с «Приключения капитана Врунгеля». реж. Давид Черкасский. 1976-1979. СССР Фукс с белками

Представитель МВД отказался назвать количество беженцев, которых Белоруссия «безболезненно» может принять, отметив лишь, что до 200 человек принять можно. При этом он отметил, что даже с 14 сирийскими беженцами, обеспечением которых занимаются также авторитетные международные структуры, существуют проблемы интеграции.

Бегун констатировал, что проблема беженцев как массового явления для Белоруссии актуализировалась после государственного переворота на Украине. Он также сообщил, что 90% прибывающих в Белоруссию иностранцев «злоупотребляют» предоставленным им статусом беженца или дополнительного убежища и находятся в постсоветской республике, чтобы переждать и «получить трамплин в Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером заявил: «160 тысяч беженцев сегодня с Украины находятся на территории Белоруссии. И вы имейте ввиду, что мы этим гражданам украинским предоставили равные права с гражданами Белоруссии, и в приоритетном порядке мы их трудоустроили». Таким образом, если учитывать только украинских беженцев, их численность за апрель-июль сократилась примерно в 173 раза.