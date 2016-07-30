Дамаск, 30 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Несколько десятков членов различных вооруженных группировок сложили оружие в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

«Из Салахеддин и Шейх Максуд (кварталы города) уже вышли несколько десятков за последние два дня», — сказали в ополчении.

При этом источники отмечают, что пока нельзя говорить о том, что боевики массово оставляют свои позиции.

Добавим, что члены вооруженных группировок, принявшие предложение официальных властей Сирии, в ближайшее время пройдут все необходимые процедуры в отделениях спецслужб страны перед тем, как получить амнистию и вернуться к мирной жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после призыва РФ гарантировать амнистию и помилование сложившим оружие боевикам, глава Сирии Башар Асад подписал соответствующий указ, который будет действовать на территории страны ближайшие 3 месяца.

Ранее командование вооруженных сил Сирии передало незаконным вооруженным формированиям (НВФ) ультиматум с требованием сложить оружие и покинуть город Алеппо.

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