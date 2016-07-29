Москва, 29 июля, 2016, 19:10 — ИА Регнум. «Могу сказать, что есть позитивные сдвижки по газу», — заявил 29 июля глава Минэнерго РФ Александр Новак, комментируя ситуацию с задолженностью госпредприятий Белоруссии за потреблённую продукцию белорусской «дочки» российского газового монополиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

По словам Новака, прогресс в переговорах по проблеме оплаты поставок газа есть, сообщает ТАСС. Глава Минэнерго сообщил также, что с официальным Минском ведутся переговоры по поставкам нефти. В частности, отметил министр, сейчас поставки нефти в Белоруссию идут по утвержденному графику, согласно которому в III квартале ежемесячные поставки сокращены с 5,3 млн т до 3,5 млн т.

Напомним, поставки российской нефти в Белоруссию были сокращены в ответ на отказ правительства постсоветской республики соблюдать ранее достигнутые «газовые договорённости». Совмин Белоруссии уверен, что в 2016 году цена на газ для белорусских потребителей должна быть в полтора-два раза ниже, с чем категорически не согласен «Газпром», ссылающийся на действующие соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, газоснабжение стран ближнего зарубежья сталкивается с постоянными трудностями. Вдобавок к «украинскому фактору» не теряет своей актуальности «фактор белорусский», хотя степень интеграции Белоруссии и России намного выше, а лидеры стран постоянно заявляют о «стратегическом партнёрстве» и отсутствии серьёзных противоречий между Москвой и Минском. Тем не менее, тема углеводородов остаётся болезненным вопросом не только для Союзного государства, но и для Евразийского союза.

Отметим, что руководство Белоруссии сознательно пошло на создание конфликтной ситуации с дочерней структурой «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», надеясь неплатежами добиться уступок по цене на газ, что ранее практиковало руководство Украины. Гендиректор ГПО «Белтопгаз» Леонид Рудинский 21 июля признал, что белорусская сторона не доплачивает «дочке» российского «Газпрома». Он также указал на возможность поиска альтернативы российскому газу.

Накануне, 20 июля глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что по итогам I полугодия задолженность госпредприятий Белоруссии за поставки российского газа превысила $270 млн, подчеркнув: «Наша позиция: накопившиеся долги должны быть погашены». В свою очередь «Газпром» дал понять, что в сложившейся ситуации не будет прекращать поставки газа в Белоруссию.