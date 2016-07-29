Севастополь, 29 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло показал себя решительным и жестким управленцем в режиме чрезвычайной ситуации. Однако за два года «правления» ему не удалось создать эффективную команду и наладить взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти в решении городских проблем.

kremlin.ru Сергей Меняйло

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Севастополя Сергея Меняйло. Он был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя назначен Дмитрий Овсянников.

Вице-адмирала в запасе Сергея Меняйло назначили губернатором Севастополя 9 октября 2014 года, после того как депутаты законодательного собрания выбрали его из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Несколькими месяцами ранее, в апреле 2014 года, президент назначил его исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Кризис-менеджер

Наибольшего успеха Меняйло добился в период блэкаута, в решении одной из важнейших для Крыма задач — обеспечения энергетической независимости от Украины.

За короткое время в Севастополе запустили десятки дизель генераторов и три газотурбинные электростанции. Несмотря на крайне низкий лимит энергопоставок, все социальные объекты города были оперативно запитаны на резервные источники снабжения, в жилые дома поступало тепло, а в отсутствие электротранспорта правительство нашло рычаги влияния на автоперевозчиков для снижения стоимости проезда.

В период продовольственной блокады Сергею Меняйло удалось сохранить цены на основные продукты питания на уровне ниже, чем в Крыму в целом, и нашел способы договориться с крупными сетевыми магазинами для сдерживания роста цен.

Дело — труба

Другая ключевая проблема — водоснабжение города — решалась не так успешно. В 2014 году Украина прекратила поставки днепровской воды в Крым. Севастополю выделили 390 млн рублей на программу увеличения водозабора и реконструкцию старых и бурение новых скважин с пресной водой, а также прокладку семи километров трубопроводов для пополнения местного водохранилища.

Однако все старания свели «к нулю» многомиллионные злоупотребления чиновников. Всё закончилось серией уголовных дел при заключении госконтрактов на бурение скважин, прокладку водопровода и строительство ряда значимых объектов.

Проекты строительства буферного водохранилища и тоннеля для пополнения Чернореченского водохранилища из реки Кокозка до сих пор не реализованы. Также не началось проектирование важнейших для города очистных сооружений в Балаклаве.

… и дороги

Медленно решалась еще одна важнейшая проблема — транспортная. Меняйло удалось постепенно улучшить городскую транспортную инфраструктуру. Однако главные планы по текущему и капитальному строительству дорог провалились. Большая часть запланированных к строительству и ремонту в 2014—2015 годах объектов были перенесены на 2016 год. Например, в долгострой превратился транспортный узел в районе пересечения Камышовского шоссе и улицы Хрусталева.

Добавим, что общая стоимость вложений в 2016 году в ремонт автодорожной сети составила более 1,2 млрд рублей. По мнению Меняйло, дополнительно выделенные в июле правительством РФ полмиллиарда рублей должны стать ежегодной и регулярной помощью.

Самолеты не летают

За два года так и не запустили обещанных регулярных рейсов из аэропорта «Бельбек», подрядчики не приступили к работам по реконструкции гражданского сектора, стоимость которых, кстати, определили в 1,8 млрд рублей. Более того, севастопольский аэропорт передали Симферополю.

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В рамках ФЦП «Социально-экономическое развития Крыма и Севастополя до 2020 года», в 2015 году были запланированы работы по 35 объектам. На эти цели из госбюджета Севастополю выделено более 792 млн рублей. Однако субсидии были освоены наполовину.При этом, как и в прошлом году, Севастополю были созданы все условия для выполнение ФЦП, включая мораторий на использование ФЗ-44: городу продлили возможность проводить госзакупки по упрощенной схеме.

Кадровые и земельные скандалы

Губернаторство Сергея Меняйло отмечено чередой неудачных земельных и кадровых решений. Так, жителям города Меняйло запомнится скандалом с выделением земельного участка мотоклубу «Ночные волки» у горы Гасфорта и назначением протоиерея Сергея Халюты на пост директора историко-архитектурного заповедника «Херсонес Таврический» летом 2015 года.

Эти «оплошности» губернатора не раз превращались в федеральную повестку.

Конфликт с бывшим «народным мэром»

Пожалуй, самым запоминающимся стали публичные конфликты Сергея Меняйло со спикером заксобрания Алексеем Чалым.

Трения между экс-губернатором Сергеем Меняйло и бывшим главой городского парламента Алексеем Чалым происходили в несколько раундов и представляли собой борьбу за влияние в городе.

По мнению экспертов Центра информационных коммуникаций, Меняйло не смог взять под контроль ситуацию в Севастополе. Его неспособность приструнить или договориться с оппонентом, обратили на себя внимание еще в начале 2015 года.

Региональный политсовет «Единой России» оценил социально-экономическую ситуацию в городе как критическую, обвинив в ее возникновении, в том числе, самого Меняйло.

Противостояние продолжилось и после ухода в Чалого с поста спикера заксобрания. Разногласия вспыхивали практически по каждому законопроекту, вносимому в законодательный орган. Изменения в бюджет города вносились лишь с третьей попытки.

Больше года понадобилось для избрания уполномоченных по правам человека и защите прав ребенка. Должность омбудсмена по защите прав предпринимателей пока вакантна. Дважды был провален вопрос об изменениях в устав города о прямых выборах губернатора. С завидной регулярностью губернатор пользовался правом вето.

Следует отметить, что Меняйло изначально предстояло завоевать доверие горожан на фоне поддержки Чалого жителями Севастополя. Это было непросто в условиях переформатирования местного информационного пространства не в пользу губернатора. К этому добавилась невнятная кадровая политика и слабая пиар-поддержка губернатора, который устроил «чехарду» со сменой пяти пресс-секретарей и множества привлеченных политтехнологов. В итоге медиарейтинг губернатора «падал» до самого низкого — 85 места — среди регионов РФ.

Вместо того чтобы наладить взаимодействие между ветвями власти губернатор внес в общество раскол, ежедневная повестка дня сдвинулась в сторону междоусобной войны, обсуждению ям на дорогах и уборке мусора. Вся Россия с недоумением наблюдала за склоками в городе русских моряков.

«Президент Владимир Путин нашел красивое решение из непростой ситуации», — подытожил источник ИА REGNUM в городском правительстве, знакомый с обстановкой.