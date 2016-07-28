Душанбе, 28 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. «Практика вступления в международные организации зачастую продиктована не национальными интересами, а нездоровыми амбициями кучки политиков», — аналитик из Таджикистана на условиях анонимности поделился с ИА REGNUM мнением о перспективах вступления этой среднеазиатской страны в ЕАЭС.

Анри Тулуз-Лотрек. Лежащая обнажённая. 1897

ИА REGNUM: Как Вы относитесь к идее вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз?

Я не верю, что участие Таджикистана в каких-либо союзах и объединениях принесет пользу стране. Однако, власти могут посчитать, что вступление в ЕАЭС гарантирует им сохранение нынешнего положения.

Их опасения небезосновательны, так как промежуточные итоги правления бессменного президента трудно оценить положительно. Во-первых, неуклонно растет государственный долг — Таджикистан продолжает набирать кредиты под сомнительные проекты, не задумываясь о последствиях. Но, рано или поздно, долги нужно отдавать. И расплачиваться придется не деньгами, которых попросту нет, а землей. Это прямая угроза суверенитету страны.

Во-вторых, отсутствуют предпосылки роста национальной экономики, что усиливает зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов. Продолжается деградация производства, что также не добавляет оптимизма.

В-третьих, Таджикистан постепенно оказывается в транспортной изоляции. Узбекистан построил железную дорогу и теперь имеет независимую от Душанбе железнодорожную сеть. А Таджикистан оказался в логистическом тупике.

Евразийский союз не защитит Таджикистан от внутренних и внешних проблем. Москва не будет платить по чужим долгам, поэтому обещание «золотых гор» останется только на словах.

Несмотря на сомнения касательно выгодности, власти, похоже, всерьез готовятся к интеграции. Эта политическая проституция, которую официальный Душанбе почему-то называет «многовекторностью внешней политики», меня смущает.

События на Украине являются показательным примером того, как необдуманные действия властей могут спровоцировать долгоиграющие конфликты. Душанбе не стоит забывать об этом.

ИА REGNUM: Может ли вступление Таджикистана в ЕАЭС спровоцировать массовые беспорядки по «украинскому сценарию»?

Может. Только дирижером на этот раз будет выступать не Вашингтон, а Пекин. Китай предложил Таджикистану инвестиции на сумму $6 млрд (395,68 млрд рублей) при негласном условии — Душанбе отказывается от участия в экономическом союзе с Россией.

ИА REGNUM: Что Таджикистан может предложить рынку ЕАЭС?

Сейчас ничего. У Душанбе отсутствует реальная программа развития производства с перспективой выхода на рынок Евразийского союза. Нынешняя экономическая модель строится на денежных переводах трудовых мигрантов (по разным оценкам, миграция обеспечивает до 40% ВВП страны. — Прим. ИА REGNUM ). Похоже, эта модель устраивает всех. Ведь если граждане вернутся домой и будут обречены на безработицу и голод — социальный взрыв сметет все вокруг. А для Москвы трудовая миграция — это дополнительный рычаг для продавливания своих интересов в Среднеазиатском регионе.

ИА REGNUM: Как можно спасти национальную экономику Таджикистана?

Есть перспективные проекты, которые при грамотном развитии могут стать локомотивом экономики. Например, проекты в сфере гидроэнергетики. Я имею в виду не запуск Рогунской ГЭС, а строительство малых гидроэлектростанций. Нужно использовать внутренние инвестиции, максимально задействовать собственные ресурсы.

Парламент принял поправки в закон «О приватизации государственной собственности». Это вид инвестиций, когда частное лицо покупает государственный объект и вкладывает деньги в его развитие. По истечении определенного срока объект возвращается в государственную собственность (доход от приватизации поступает в госбюджет, в 2014 году эта сумма составила — 3,8 млн рублей. В 2016 планируется получить до 3,1 млн рублей. — Прим. ИА REGNUM ).

Государство пытается уменьшить зависимость экономики от переводов трудовых мигрантов. Но время и терпение людей уже на исходе. Страна находится в глубокой яме, и власти не имеют права на ошибку.

ИА REGNUM: Реально ли «перезапустить» экономику при наличии внутренних проблем?

Нынешней власти нужно принять важное решение и переступить через себя, отказаться от действующих схем обогащения узкого круга лиц, приближенных к главе государства. Ведь сейчас все более-менее значимые финансовые потоки завязаны на одну семью — семью президента Эмомали Рахмона.

Чтобы перезапустить систему, нужна смена всей правящей верхушки. Но в ближайшие десять лет в Таджикистане это сделать будет невозможно.

Сложившаяся порочная схема убивает бизнес. Разумеется, законодательство защищает частную собственность и право на коммерческую деятельность, однако в реальности прибыльный бизнес является лакомым куском для рейдеров.

Представители малого и среднего бизнеса достигают определенного этапа и больше не вкладываются в развитие. Потому, что быть успешным — опасно, опасно хорошо зарабатывать и привлекать внимание.

Даже международные инвесторы боятся нечистоплотности властей и околовластных структур. Их никто не защитит.

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