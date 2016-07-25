Минск, 25 июля, 2016, 23:04 — ИА Регнум. «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2016 года составила 7 387 447 рублей, рабочих и служащих — 7 416 615 рублей», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Согласно данным Белстата, размер реальной зарплаты белорусов в июне 2016 года по сравнению с июнем предыдущего года сократился на 4,5%. К тому же остаётся ряд хронических проблем в оплате труда.

Наибольшие размеры зарплат традиционно получают минчане, в профессиональном разрезе — программисты. Наибольшая начисленная зарплата в июне зафиксирована в Минске (10,4548 млн неденоминированных белорусских рублей), а минимальная — в Могилёвской области (6,2587 млн белорусских рублей). Средняя зарплата работников сферы IT составила 37,6181 млн «старых зайчиков» при том, что налоговый режим для занятых в данной сфере является льготным.

О денежном довольствии «силовиков» и чиновников, наибольшая концентрация которых наблюдается в Минске, Белстат традиционно не информирует. Несмотря на кризис, наличие которого Александр Лукашенко отрицает, списывая очередные «временные трудности и неурядицы» на «внешние факторы», реальные зарплаты отдельных «слуг народа» даже выросли, тогда как у остальных бюджетников резко упали.

Как сообщало ИА REGNUM, за I полугодие инфляция в Белоруссии выросла на 7,4%. Особенно сильно выросли услуги госмонополий ЖКХ, ценообразование в которых остаётся непрозрачным. В итоге под лозунгами о построении «государства для народа» бессменное руководство постсоветской республики стремительно приближает белорусов к уровню жизни стран «четвёртого мира».