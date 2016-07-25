Москва, 25 июля, 2016, 07:13 — ИА Регнум.



kuskovo.ru Музей-усальба Кусково в Вешняках

Вместо обещанной «незначительной» вырубки поросли, в процессе подготовки к строительству участка Северо-Восточной хорды в столичном лесопарке «Кусково» исчезло уже 4 Га уникального лесного массива, обратился в письме к генпрокурору Юрию Чайке первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев («Справедливая Россия»). Он просит проверить организацию общественных обсуждений, которые прошли 21 августа 2015 года, и приостановить скандальное строительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее депутат уже обращался к генпрокурору с просьбой разобраться с выявленными общественниками города Москвы нарушениями в ходе подготовки к строительству. Теперь список претензий жителей столицы расширился. «Общественные обсуждения, которые проводились 21 августа 2015 года, напрямую не затрагивали тему строительства хорды и представлялись как обсуждения по приданию парку статуса особо охраняемой природной территории регионального значения», — заявил Агеев.

Он отметил, что с жителями не обсуждали прохождение дороги через массив, просто поставив их перед фактом. Тем временем уникальный лесопарк уже лишили 4 Га массива, а общий объем вырубки достигнет 16 Га, подчеркнул депутат. «На основании этих общественных обсуждений, министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский подписал приказ от 26 апреля 2016 года № 916 «О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 26.01.2011 г. №138 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Государственный музей керамики и усадьба «Кусково», XVIII в. (музейный комплекс), — пишет Александр Агеев. — Согласно данному приказу, вопреки нормам действующего законодательства, была уменьшена площадь уникального парка «Кусково» и парк остался без правого режима использования, т. е. фактически без охраны».

Замглавы комиссии подчеркнул, что «Кусково» — это не только объект исторического и культурного значения, но и памятник природы, изменять границы которого запрещено законодательством. «Также есть основания полагать, что строительство такой крупной дороги с предполагаемым большим автомобильным потоком в данной парковой местности невозможно из соображений безопасности», — добавил он, напомнив, что под участком Северо-Восточной хорды проходит люберецкий канализационный коллектор, построенный еще 54 года назад.

«Прошу Вас дать указания провести проверку общественных обсуждений в районе Вешняки, проведенных 21 августа 2015 года, и приказа Министерства культуры Российской Федерации № 916 от 26 апреля 2016 года на предмет соответствия действующему законодательству, а также дать указание приостановить строительство данного участка Северо-Восточной хорды», — заключил парламентарий.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой остановить «произвол в Кусково» в прокуратуру обратился и депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ). На вопрос проверки законности вырубки леса также просили обратить внимание президента РФ.

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