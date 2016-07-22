Минск, 22 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Во время посещения Могилёвской области Александр Лукашенко заслушал доклад о выполнении его поручений по социально-экономическому развитию и благоустройству областного центра, а также посетил несколько предприятий, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Технолит» в Могилёвской области

Руководитель постсоветской республики посетил предприятие «Технолит», а также ОАО «Могилёвский завод лифтового машиностроения», заслушав доклады о состоянии предприятий. Он дал указания «заземлить» не только «Технолит», но и другие предприятия, загрузив их заказами на производство оборудования для предприятий по производству калийных удобрений, к таковым помимо госмонополиста «Беларуськалий» вскоре добавятся ещё два — в том числе частная компания «Славкалий». Для них следует выпускать машины и оборудование в Белоруссии, распорядился Лукашенко.

По словам руководителя постсоветской республики, белорусские предприятия преодолеют спад промышленного производства. Выступая перед специально отобранными представителями пролетариата и отвечая на озвучиваемые ими заготовленные вопросы, Лукашенко в очередной раз отказался признавать свою ответственность за кризис. Он также попытался подбодрить могилёвских рабочих перспективой ускорения в определённом направлении.

«Движение есть. Думаю, что после сегодняшнего разговора увеличим темпы движения вперед. Мы должны преодолеть тот спад, который произошел, к сожалению, не по нашей вине», — заявил Лукашенко.

Он также сообщил о намерении уделить больше внимания поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Лукашенко, он уже получил заверения от партнёров из КНР — «финансово недорогими кредитами они нам помогут» в объёме около полумиллиарда долларов.

Лукашенко также высказался о социальных проблемах, заявив, что безработица в постсоветской республике относительно небольшая, и ищущий работу её найдёт — было бы желание. Он также заверил, что готов «сделать всё» для желающих найти работу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I полугодия ВВП упал на 2,5% к аналогичному периоду 2016 года, в частности промпроизводство — на 1,6%. Для сравнения: падение ВВП постсоветской республики за шесть месяцев 2015 года составило 3,4%. За январь-июнь 2016 года инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года. В частности, строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) сократились на 18%, а затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств рухнули на 22,6%. Всё это никак не отразилось на нахождении у власти политического руководства.