Астана, 22 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Итоги опроса экспертов показали, что в их среде сформировалась общая неудовлетворенность работой представителей правительства и силового блока — сказались ухудшение социально-экономической ситуации в стране, серия митингов по поводу поправок в Земельный кодекс и теракт в Актобе (Актюбинске) 5 июня. Такие данные в своем рейтинге представил сегодня, 22 июля, Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

В полете

ИА REGNUM с согласия составителей рейтинга приводит его текст полностью.

Плохая работа

Итоги опроса за второй квартал 2016 года показывают, что в экспертной среде сформировалась общая неудовлетворенность работой представителей правительства и силового блока. Так, ни один из предложенных в списке представителей управленческой элиты не получил совокупную оценку 5 баллов и выше. Обращает на себя внимание и то, что ни один из предложенных номинантов не получил высоких баллов по параметру менеджерской эффективности. Сравнительно высокие показатели лидеров рейтинга министра обороны Имангали Тасмагамбетова и сенатора Нуртая Абыкаева были получены, прежде всего, за счет оценок их авторитетности (5,5 и 5,73 балла, соответственно). Анализ комментариев экспертов показал, что невысокие оценки работы управленцев во многом связаны с ухудшением социально-экономической ситуации в стране, серией митингов по поводу поправок в Земельный кодекс и произошедшей в июне 2016 года терррористической атакой в Актобе (Актюбинске — прим. ИА REGNUM).

«Тяжеловесы»

Тасмагамбетов сохранил свои лидирующие позиции в рейтинге, и, несмотря на некоторое снижение своего общего показателя (5,02 балла в рейтинге за 1 квартал, 4,95 балла — за второй), в глазах экспертов он остается ключевой фигурой на политическом поле («на фоне общей деградации истеблишмента его фигура становится все крупнее и крупнее»).

Опрос показал повышение совокупного рейтинга Абыкаева (с 4 на 2 место), руководителя АП (администрации президента — прим. ИА REGNUM) Адильбека Джаксыбекова (с 6 места на 3), премьер-министра Карима Масимова (с 8 на 4 место), вице-премьера Дариги Назарбаевой (с 12 места на 5), председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Тимура Кулибаева (с 13 на 6 место), министра иностранных дел Ерлана Идрисова (с 18 на 10 место). Наиболее впечатляющий рост рейтинга отмечен у министра внутренних дел Калмуханбета Касымова (+11; с 22 места на 11).

В экспертной среде назначение на пост руководителя Администрации президента Джаксыбекова имело значительный резонанс. Так, большинство экспертов считает, что его работа в качестве акима (мэра — прим. ИА REGNUM) Астаны вызывала вопросы, поскольку было видно, «что решать хозяйственные вопросы ему было не интересно, и он не очень понимал, что от него хотят». В то время как сейчас, когда Джаксыбеков «вернулся на стратегическое направление», эта сфера ему «более органична», он уже имеет опыт работы в АП, и, обладая хорошими организационными навыками, он оптимально будет влиять «в качестве «модератора» на внутриэлитный баланс сил».

Отношение к фигуре премьер-министра страны Масимова в экспертной среде сложилось неоднозначное. С одной стороны, его позиции в рейтинге повысились (4 место; показатель авторитетности один из самых высоких — 5,12 балла). С другой, «несмотря на сохранившиеся влияние и авторитет (в силу должности, полномочий, имеющегося ресурса личных связей), Масимов и его правительство не смогли ничего противопоставить кризисным явлениям в экономике, ограничившись традиционным засовыванием рук в госбюджет, Национальный фонд и пенсионные сбережения». Таким образом, как полагают опрошенные, Масимов «достиг карьерного пика. При нем правительство в нынешнем составе добилось максимальной эффективности. Другое дело, что этот уровень эффективности весьма низкий», поэтому прогнозируется, «с большой долей вероятности», что «уже в четвертом квартале у Казахстана будет новый премьер-министр».

Несмотря на сложную обстановку в мире, «повышение градуса геополитической температуры, которое не дает ему поля для маневра», глава МИДа Идрисов значительно улучшил свои позиции в рейтинге, и это улучшение можно связать с двумя факторами: 1) успехами страны на международном уровне, и, это прежде всего, «обретение Казахстаном статуса непостоянного члена СБ ООН»; 2) личностный фактор, поскольку Идрисов «стабилен, не показывает амбиций на публику, за счет чего никто не высказывает претензий по его поводу».

Практически сохранили свои позиции спикер Сената (верхней палаты парламента — прим. ИА REGNUM) Касым-Жомарт Токаев(«пика достиг») и председатель правления НК «Астана ЭКСПО 2017» Ахметжан Есимов («Вывел из крутого пике ЭКСПО. Основной экзамен назначен на дату открытия выставки: будем ли мы свидетелями еще одного крупного скандала или оглушительной победы»).

Остались в пуле «тяжеловесов», но снизили объемы своей влиятельности спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин (со 2 на 9 место) и внештатаный советник президента Болат Утемуратов (с 3 места на 12).

«Середняки»

В список политиков-управленцев группы с совокупными показателями 3−4 балла вошло 19 человек.

В список для рейтинга за 2 квартал 2016 года вернулся Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана», заняв достаточно высокое для его нынешней позиции 17 место и обогнав при этом других «старожилов» списка (напомним, что в качесте председателя Национального банка в 3 квартале 2015 года он занимал 6 место).

Заметным стало снижение во втором квартале позиции председателя КНБ (Комитет национальной безопасности — прим. ИА REGNUM) Владимира Жумаканова, который стартовал в прошлом рейтинге с высокой 9-й позиции, а сейчас переместился на 20-е место. Отрицательная динамика показателей председателя КНБ, безусловно, в первую очередь связана с терактом в Актобе. Также эксперты указали на такие аспекты, повлиявшие негативно на оценки, как: 1) его непроверенное заявление на встрече с президентом о нападении на детский лагерь, которое впоследствии опроверг МВД; 2) «ничем не оправданное преследование гражданских активистов» после митингов по поводу поправок в Земельный кодекс; 3) «активность» в создании выявленного разветвленного заговора Тулешова».

Недавно назначенный Генеральным прокурором Жакип Асанов занял в рейтинге 29 место. Пока, как отметили эксперты, прошло «мало времени, чтобы оценить его менеджерские качества», тем не менее, его старт обозначен достаточно высоким для новичка рейтингом (напомним, его предшественник, генпрокурор с большим стажем Даулбаев в 1 квартале был на 25 месте). Вместе с тем, реперные точки, на которые было обращено внимание экспертов при оценке Асанова, — это «суды над гражданскими активистами и дело Матаева, которые вызвали отрицательный резонанс в обществе».

В своих комментариях эксперты достаточно много сказали о министре информации и коммуникаций Даурене Абаеве. С одной стороны, ему в заслугу поставили «оперативность реагирования на задержания журналистов во время попыток майских митингов», что заслуживает уважения. С другой, прошло еще недостаточно времени с момента его назначения, поэтому «оценки о нем можно строить исключительно по его прошлой должности пресс-секретаря президента». При этом «лакмусовой бумагой» для некоторых экспертов при оценке Абаева станет его позиция по делу Матаевых. Однако пока, по результатам рейтинга, он возглавил группу управленцев, получивших совокупную оценку влиятельности ниже 4-х баллов, хотя вероятность улучшения его позиции есть, «перспективы хорошие».

Таблица 1. Рейтинг управленческой элиты за 2 квартал 2016 года (оценка производится по 7-балльной шкале, где 0 — отсутствие характеристики, а 7 — самый высокий показатель. Для рейтинга используется среднеарифметический показатель экспертных оценок).

№ ФИО итог авторитетность эффективность перспективность 1 Тасмагамбетов И.Н. 4,95 5,50 4,69 4,65 2 Абыкаев Н.А. 4,50 5,73 4,12 3,65 3 Джаксыбеков А.Р. 4,46 4,96 4,00 4,42 4 Масимов К.К. 4,42 5,12 3,81 4,29 5 Назарбаева Д.Н. 4,40 4,69 3,73 4,77 6 Кулибаев Т.А. 4,36 4,77 3,81 4,50 7 Токаев К.К. 4,33 4,77 4,04 4,19 8 Есимов А.С. 4,32 4,96 3,73 4,27 9 Нигматулин Н.З. 4,23 4,77 4,08 3,85 10 Идрисов Е.А. 4,15 4,12 4,38 3,96 11 Касымов К.Н. 4,14 4,42 4,19 3,81 12 Утемуратов Б.Д. 4,01 4,65 3,65 3,73 13 Кожамжаров К.П. 3,92 4,23 3,96 3,58 14 Мами К.А. 3,86 4,12 3,62 3,85 15 Байбек Б.К. 3,85 3,46 3,58 4,50 16 Шукеев У.Е. 3,83 4,19 3,58 3,73 17 Келимбетов К.Н. 3,76 3,69 3,58 4,00 18 Сагинтаев Б.А. 3,72 3,92 3,50 3,73 19 Исекешев А.О. 3,69 3,65 3,35 4,08 20 Жумаканов В.З. 3,68 3,81 3,81 3,42 21 Кул-Мухаммед М. 3,67 3,85 3,46 3,69 22 Бозумбаев К.А. 3,59 3,62 3,54 3,62 23 Султанов Б.Т. 3,40 3,54 3,31 3,35 24 Мынбаев С.М. 3,38 3,50 3,38 3,27 25 Касымбеков М.Б. 3,36 3,58 3,46 3,04 26 Имашев Б.М. 3,33 3,46 3,35 3,16 27 Мамин А.У. 3,32 3,46 3,35 3,15 28 Бисембаев А.А. 3,28 2,92 3,58 3,35 29 Асанов Ж.К. 3,14 3,04 3,04 3,35 30 Джанбурчин К.Е. 3,14 3,15 3,35 2,92 31 Бишимбаев К.В. 3,09 2,96 2,81 3,50 32 Мырзахметов А.И. 3,04 3,23 2,85 3,04 33 Абаев Д.А. 2,99 2,77 2,81 3,38 34 Рогов И.И. 2,95 3,04 3,27 2,54 35 Ермекбаев Н.Б. 2,91 2,81 3,00 2,92 36 Донаков Т.С. 2,90 2,85 3,04 2,81 37 Дуйсенова Т.К. 2,86 2,77 3,04 2,77 38 Акишев Д.Т. 2,64 2,65 2,62 2,65 39 Абдыкаликова Г.Н. 2,59 2,77 2,42 2,58 40 Касымбек Ж. М. 2,53 2,38 2,42 2,77 41 Сагадиев Е.К. 2,48 2,56 2,23 2,54 42 Турганкулов К.Т. 2,42 2,42 2,69 2,15 43 Мухамедиулы А. 2,41 2,58 2,19 2,46 44 Кошанов Е.Ж. 2,24 2,23 2,38 2,12

Таблица 2. Сравнительный рейтинг топ-12 (1 и 2 кварталы 2016 года)

ФИО 1 квартал 2 квартал Тасмагамбетов И.Н. 5,02 (1 место) 4,95 (1 место) Абыкаев Н.А. 4,69 (4) 4,50 (2) Джаксыбеков А.Р. 4,63 (6) 4,46 (3) Масимов К.К. 4,50 (8) 4,42 (4) Назарбаева Д.Н. 4,29 (12) 4,40 (5) Кулибаев Т.А. 4,25 (13) 4,36 (6) Токаев К.К. 4,64 (5) 4,33 (7) Есимов А.С. 4,56 (7) 4,32 (8) Нигматулин Н.З. 4,88 (2) 4,23 (9) Идрисов Е.А. 4,10 (18) 4,15 (10) Касымов К.Н. 3,97 (22) 4,14 (11) Утемуратов Б.Д. 4,71 (3) 4,01 (12)

Примечание. В опросе, проводимом ОФ «ЦСПИ «Стратегия», приняли участие 29 экспертов — политологов, политических журналистов, аналитиков, бизнесменов и общественных деятелей.

В ходе этого опроса была проведена ротация и расширение числа респондентов за счет привлечения к проекту региональных экспертов. Заметно, что данное обстоятельство оказало влияние на итоги исследования, показав тем самым, что в регионах Казахстана выше уровень критичности по отношению к деятельности центральных органов власти.

Относительно позиций премьер-министра, которому практически с начала года прочат отставку, напомним, что такие прогнозы особенно громко звучали сразу после земельных митингов. Социолог Гульмира Илеуова, президент ЦСПИ «Стратегия» в комментарии корреспонденту ИА REGNUMотмечала, что «видимо, это не та мина, на которой мог бы подорваться наш премьер-министр». Вероятно, глава правительства будет удерживать кресло и в дальнейшем.

Также отметим, что рейтинг не учитывает последствий теракта в Алма-Ате, произошедшего 18 июля. Можно ожидать, что перестрелки, случившиеся в самом крупном городе страны, приковавшие к себе внимание всего медийного поля, также ощутимо скажутся на представителях силового блока власти.