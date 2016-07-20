Москва, 20 июля, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Москвичи требуют закрытия торгово-ярмарочного комплекса «Москва» и торгового комплекса «Садовод». На народных публичных слушаниях около станции метро «Люблино» в ЮВАО собралось порядка 500 человек. Как сообщил депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ), протокол слушаний передадут в столичную мэрию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жители района Люблино голосуют за закрытие ТЯК «Москва» и ТК «Садовод»

«Черкизон переехал по указанию мэрии в «Москву» и «Садовод». И все прелести, против которых боролись москвичи в «Черкизоне», переехали сюда. Жители и граждане криком кричат и просят: «Давайте решать дальше!» — заявил Рашкин, выступая на встрече.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков и Валерий Рашкин выступают перед жителями Люблинского района

В слушаниях также приняли участие депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ), муниципальные депутаты и предприниматели торговых комплексов.

Как заявила депутат совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве Елена Гуличева (КПРФ), развивающаяся оптовая торговля принесла появление миграционных проблем в районе Люблино. «Необходимо закрыть эту помойку! Надо не только убрать рынок, но и запретить оптовую торговлю. Никому из люблинцев не нужен ни тюк носков, ни тюк маек», — подчеркнула она. Кроме того, депутат отметила, что в районе не хватает культурного центра для семейного досуга, кинотеатра и магазинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Собрание жителей Люблинского района по вопросу закрытия рынков

Публичные слушания проходили в течение часа. На мероприятии присутствовали сотрудники правоохранительных органов. По итогам обсуждения большинство участников проголосовали за немедленный снос рынков «Москва» и «Садовод». Однако некоторые проголосовали против.

Среди противников сноса председатель совета арендаторов ТЯК «Москва», общественный деятель Ольга Косец. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она подчеркнула, что рынок невозможно снести, так как это частная собственность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор подписей за закрытие ТЯК «Москва» и ТК «Садовод»

«В 2009 году, после закрытия Черкизовского рынка, больше 2 тысяч членов нашей организации (МОО «Деловые люди» — прим. ИА REGNUM), предприниматели, занятые в сфере производства, которые еще на Черкизовском рынке реализовывали свою продукцию. То есть у нас есть глобальная и серьезная проблема: производители самостоятельно не могут организовывать широкую сеть своих собственных розничных магазинов, и для нас очень выгодно, когда мы находимся в некой концентрации, на одной площадке. Допустим, я произвожу брюки, кто-то рубашки, кто-то галстуки, кто-то привозит запонки. И, таким образом, наши клиенты, которые приезжают со всей России, они в одном месте централизованно закупают полный ассортимент», — пояснила она.

По ее словам, на рынке «Москва» предприниматели ведут свою деятельность «абсолютно на законных основаниях». «Мы на протяжении семи лет, вы даже не представляете, сколько детей одели в этом районе. У нас есть акции «Соберем детей в школу». К нам приходят списки из Управы социально необеспеченных граждан, многодетных семей», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращение против рынков в Люблино подписало 32 тысячи москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции во время собрания жителей района Люблино

Напомним, ТЯК «Москва» был открыт в октябре 2001 года по адресу Тихорецкий бульвар, 1. До этого в здании располагались радиорынок и «Торговая слобода». В связи с активным переездом работников бывшего Черкизовского рынка (был закрыт в 2009 году) жители Люблино и близлежащих районов назвали новый рынок «Люблизон» или «Черкизон-2».

Москвичи неоднократно жаловались на пробки на прилегающих к торговому комплексу улицах, на антисанитарию на территории рынка и на увеличение количества мигрантов из стран Азии в районе. Более десяти лет в столице по адресу 141 км МКАД работает и ТК «Садовод», на подъезде к которому образуются пробки.