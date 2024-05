Минск, 20 июля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. «В ближайшее время, скорее всего, в сентябре мы проведем переговоры на высшем уровне в Пекине с моим коллегой Си Цзиньпином. У нас есть обширная повестка дня, много вопросов, которые мы должны согласовать и решить. Не скрою, что мы очень рассчитываем, что к этому времени с вашей компанией наши министерства и ведомства, предприятия и холдинги найдут не только темы для переговоров, но и подготовят проекты документов по реализации серьезных проектов в двух странах и, прежде всего, в Белоруссии», — заявил 20 июля Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом китайской корпорации Citic Group Ван Цзюном, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

president.gov.by Александр Лукашенко встречается с китайскими бизнесменами

Лукашенко отметил, что в Белоруссии многое сделано с участием корпорации «СИТИК Групп». Он также предложил обсудить и ряд конкретных проектов и проблем при их реализации, сказав: «Думаю, это надо сегодня сделать, чтобы не было впереди каких-то проблем и недомолвок. Если есть проблемы, мы готовы их решить очень быстро».

Ван Цзюн сообщил, что все работы, которые проделаны его компанией по проектам в постсоветской республике, в том числе в сфере производства цемента и легковых автомобилей, а также модернизации Оршанского льнокомбината успешно выполняются.

«Сразу по приезду в Белоруссию я посетил площадку проекта по строительству автомобильного завода «Белджи» и выслушал доклады участников проекта, — заявил президент китайской корпорации. — Мы гарантированно выполним всю работу и сдадим вам проект к концу этого года. И до конца июня следующего года также сдадим проект по модернизации Оршанского льнокомбината».

Накануне, 19 июля состоялись переговоры Ван Цзюна с председателем правительства Белоруссии Андреем Кобяковым. По итогам Минфином Белоруссии и компанией Citic Construction Co., Ltd был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию инвестиционного фонда с капиталом $50 млн, что весьма вдохновило руководство постсоветской республики.

«Это будет беспрецедентный проект: речь идет о создании в Белоруссии первого межгосударственного инвестиционного фонда. Это полностью отвечает договоренностям глав наших государств в мае 2015 года о развитии инвестиционного сотрудничества с акцентом на прямые инвестиции. Создание фонда — один из важных шагов в открытии новой эпохи в развитии белорусско-китайского стратегического партнерства», — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина РБ. Кобяков сообщил, что на начальном этапе основным направлением деятельности фонда станет софинансирование реализуемых в Белоруссии белорусско-китайских инвестиционных проектов при поддержке китайских банков через предоставление кредитов и приобретение акций белорусских компаний. Чиновник отметил: «В последующем предполагается, что фонд должен выйти на поиск самостоятельных проектов и полное их финансирование». «С удовольствием констатирую, что отношения с Citic развиваются динамично. Мы ценим, что вашей компанией в Белоруссии в настоящее время реализуются два крупнейших проекта — строительство завода по производству легковых автомобилей «Джили» и модернизация Оршанского льнокомбината. Общая сумма проектов — около $350 млн», — сообщил Кобяков. Кроме того, в присутствии Андрея Кобякова и Ван Цзюна подписаны меморандум о сотрудничестве между ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» и Citic Construction Co., Ltd о сотрудничестве в области сельхозмашиностроения, меморандум о сотрудничестве между ЗАО «Абсолютбанк» и Citic Construction Co., Ltd, а также меморандум о создании совместного сельскохозяйственного холдинга между ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» и Citic Group.

Как сообщало ИА REGNUM, КНР является одним из основных кредиторов официального Минска, предоставляя «связанные» кредиты, обусловленные закупкой китайских товаров и услуг (как правило, на 2/3 объёма кредита). В итоге, помимо постоянно растущего отрицательного сальдо торговли с Китаем, правительство Белоруссии увеличило госдолг без гарантий достижения запланированных итогов инвестпроектов. Также отметим, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о проблемах с освоением многомиллиардных кредитных линий КНР.