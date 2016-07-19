Симферополь, 19 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Вместе с участниками форума он взглянул на историю «контемпорари» искусства нашей страны.

форумтаврида.рф Выступление Антонио Джеуза на форуме «Таврида»

«История современного искусства в России начинается с попытки создать оформленную сигнальную систему между творческим образом, произведением художника и самим зрителем, то есть «потребителем» арта», — отметил Антонио Джеуза, выступая перед участниками форума.

Характерной чертой «современного» искусства нашей страны до начала 90-х гг. являлась его «подпольность», отсутствие официальных каналов распространения. «Жизнь была возможна только в подполье, в мастерских или среди друзей, ни о каких выставках или экспозициях не могло быть и речи. Всё это было под запретом, авангардисты, тут можно вспомнить знаменитый визит Никиты Хрущёва в «Манеж» на выставку студии «Новая реальность», нонконформисты существовали сами в себе, отстранившись не только идеологически, но и финансово, не подчиняясь законам набирающего обороты рынка», — подчеркнул критик.

Современное искусство параллельно развивалась в рамках двух направлений — московского и ленинградского обществ. «Одно из ключевых различий московского нонконформизма от нонконформизма ленинградского заключается в том, что в столице художники жили и общались, обменивались идеями и мнениями с поэтами, а в Ленинграде — с музыкантами», — рассказал искусствовед.

«Молодые художники того времени срабатывались вместе, вместе и жили. Они были пропитаны коллективным духом, духом свободы творчества, таким же, какой и сейчас есть среди вас на «Тавриде», — отметил гость форума.

Переломным моментом в истории современного искусства России стала «Бульдозерная выставка», организованная московскими художниками-авангардистами 15 сентября 1974 года на тогдашней окраине столицы в Беляево. «Это действительно стало событием, так как этой выставкой сами художники хотели вызвать своего зрителя на диалог, выйти из своего подполья и заявить о себе миру. Это стало началом перемен, которые привели к официально разрешённым со стороны властей выставкам в домах культуры и творчества, в том числе — в Ленинграде», — резюмировал Антонио Джеуза.

«Газа — Невская культура», получившая своё прозвище от названий домов культуры в Ленинграде, где выставлялись нонконформистские художники, затем Московский концептуализм Сретенского бульвара — Пивоваров, Булатов, Кабаков, российский поп-арт — Рогинский, Чернышёв, Турецкий, соц-арт Комара и Меламеда, группа «Коллективные действия», участники вместе с лектором разбирали ключевые этапы развития искусства, дойдя вплоть до 1988 года — легендарного аукциона русского искусства Sotheby’s. «Другое» искусство того времени закончилось на ставке в £242 тыс. на аукционе в Москве. Именно тогда изменились правила игры и рынок, до сих пор державшийся в стороне от творчества этих людей, занял свою нишу», — отметил критик.

В конце выступления Антонио Джеуза обратил внимание участников «Тавриды» на одну характерную черту современного искусства нашей страны того времени. «Вы могли заметить, в процессе презентации я показывал вам на экранах примеры работ художников того времени, и очень многие из них, абсолютное большинство было написано на листах бумаги формата А4, максимум — А3. Это делалось специально, чтобы можно было быстро прятать или убирать в чемодан свои работы, скрывая их от лишних глаз», — напомнил гость площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида». Всего участниками площадки станут порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов различных творческих направлений со всей России и целого ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. 17 июля начала работу III профильная смена «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы».

Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр».

Куратором форума является Управление Президента Российский Федерации по общественным проектам.