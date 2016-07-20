Новосибирск, 20 июля, 2016, 06:17 — ИА Регнум. 19 июля две жительницы Новосибирска вышли на одиночные пикеты к мэрии города. Как сами говорят, чтобы очередной раз обратить внимание властей и общественности на нарушение их прав при расселении из ветхого и аварийного жилья. История эта длится уже не первый месяц. Тема освещалась даже на федеральном уровне, были возбуждены уголовные дела, арестованы несколько человек.

Алексей Носов Для Марины Кузнецовой одиночные акции — последняя надежда на получение желаемого жилья

Читайте также: Арестована бывший начальник жилищного управления мэрии Новосибирска

Однако, проблема стоит все так же остро, появляются новые лица. Но и те, кто уже на протяжении многих лет отстаивает свои жилищные права, все еще пытаются привлечь к себе внимание. Считают, что если дело получит общественный резонанс, то у них появится шанс зажить в нормальных жилищных условиях.

Так, Марина Кузнецова выходит на одиночные акции уже с завидной постоянностью. Говорит, что это ее последняя надежда на то, чтобы добиться справедливости и заставить новосибирские власти исполнить уже представление прокуратуры.

Читайте также: Одиночный пикет в Новосибирске: жест отчаяния или завышенные требования?

«12 июня прокурор города Новосибирска Денис Ференец вынес мэру Анатолию Локтю представление о нарушении жилищного законодательства, так как я нахожусь с детьми в трудной жизненной ситуации. В представлении указал, чтобы в кратчайшие сроки устранить нарушение и обеспечить нас на основании ст. 57 ч. 2 п. 1 внеочередным жилым помещением по норме предоставления 15 кв. м на человека. Нарушены наши конституционные права, которые нам гарантирует наш президент. В пятницу я была у Полянского. Он сообщил, что представление в мэрию поступило и его отписали на решение Данияру Сафиуллину. Я сказала, что буду выходить к мэрии постоянно на пикет, пока они экстренно не решат вопрос. В сентябре дочери в школу, а мы без всего. Я подождала до понедельника — тишина, поэтому сегодня вышла с ответом прокурора о нарушении наших жилищных прав. Закон на моей стороне. Мимо проходил пресс-секретарь мэра Артем Роговский. Он со мной не разговаривал, ведь у меня на руках законные опровержения его лживых комментариев. С мэрии никто не подходил, стояла с 10:50 до 13:20. Буду продолжать выходить, пока не дадут жилье», — прокомментировала ИА REGNUM Марина Кузнецова, подчеркнув, что пикетом хочет сдвинуть с места представление, «чтобы его выполнили, а не доводить дело до суда».

Раиса Ветрова также обвиняет мэрию Новосибирска в бездействии. «Я проживаю в Первомайском районе, по адресу ул. Марата, 157, кв. 1 в 2-комнатной муниципальной квартире с участком земли более 5 соток. Вот факты бездействия мэрии: во-первых, с 2003 года мэрия не реагировала на обращения и заявления жителей данного дома сделать капитальный ремонт, в том числе кровли, и довели дом до аварийного состояния. Во-вторых, через 11 лет бездействия мэрии дом стал аварийным, но признавать его таковым в том числе новый мэр Локоть не стал, хотя обещал мне это сделать на личном приеме в июне 2015 года, не пустив на этот прием моего представителя, общественника Константина Уткина, со списком простаивающих до 6,5 лет квартир мэрии на жилмассиве «Весенний». Кстати, примерно через три месяца Локтю было вынесено представление прокуратуры по этим простаивающим квартирам. В октябре 2015 года я, наконец-то, добилась признания моего дома через суд аварийным и подлежащим носу. Локоть до сих пор бездействует. В-третьих, сейчас, несмотря на представление прокурора Локтю о расселении моего аварийного дома, в котором проживание опасно для моей и других людей жизни и здоровья, мэр до сих пор бездействует. В моей квартире видны дыры, через которые я смотрю на небо, меня постоянно заливает. В любой момент потолок может рухнуть, и тогда не избежать гибели людей. Поэтому прокуратура обращается в суд для защиты моих прав и жизни», — рассказала ИА REGNUM Ветрова.

Редакция ИА REGNUM обратилась к пресс-секретарю мэра Новосибирска Артему Роговскому с просьбой прокомментировать заявление Марины Кузнецовой по отношению к нему.

«У меня нет такого количества свободного времени, чтобы комментировать подобные вещи. Поэтому никакого комментария не будет», — ответил Роговский.

Получить оперативно комментарий мэрии Новосибирска относительно этих историй пока не удалось — запрос направлен.

В прокуратуре Новосибирска ИА REGNUM подтвердили, что представление мэрии было вынесено, но рассматривать его власти могут 30 дней.

«Марина Кузнецова обратилась в прокуратуру города с жалобой. В установленном законом порядке ее обращение было принято и зарегистрировано. По доводам, изложенным в обращении, была проведена проверка соблюдения жилищных прав мэрией города Новосибирска. В ходе проверки были выявлены нарушения при расселении ее и членов ее семьи из аварийного дома по улице Никитина. В связи с чем мэру города прокурором города было вынесено представление. Представление было направлено мэру и должно быть рассмотрено в течение 30 дней с момента его получения, с личным участием заместителя прокурора города Игоря Стасюлиса. Пока же дата прокурорского реагирования не назначена», — подчеркнула ИА REGNUM помощник прокурора города Новосибирска Марина Ящук.

При этом ранее ИА REGNUM сообщало, что мэрия Новосибирска уже получала от прокуратуры города четыре представления об устранении нарушений жилищного законодательства при расселении аварийного жилищного фонда города. Но городская власть отказалась принимать конкретные меры по данным представлениям. После отказа прокуратура Новосибирска обратилась в суд о признании незаконными действий мэрии города и понуждении предоставить жилые помещения.

Читайте также: Мэрия Новосибирска отказала прокуратуре в предоставлении жилья нуждающимся

Отметим также, что в начале июля около 70 новосибирцев вышли на пикет, требуя навести порядок в мэрии города. Среди пикетчиков были и те, кто отстаивает право на жилье при расселении из ветхого и аварийного фонда.

Читайте также: «Зюганова на Локтя нет» — новосибирцы вышли на пикет