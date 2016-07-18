Минск, 18 июля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. По итогам I полугодия промпроизводство в Белоруссии упало на 1,6%, сельхозпроизводство выросло на 3,3%, а ВВП, в целом, упал на 2,5% к аналогичному периоду 2016 года. Об этом 18 июля проинформировал Национальный статистический комитет республики.

belstat.gov.by ВВП Белоруссии в I полугодии 2016 года

ВВП Белоруссии за I полугодие 2016 года достиг 441,9826 трлн белорусских рублей, что составляет примерно $22,1 млрд в эквиваленте. Падение ВВП постсоветской республики за шесть месяцев нынешнего года (-2,5%) лучше прошлогоднего показателя (-3,4%).

За январь-июнь объем промышленного производства в текущих ценах составил 386,9 трлн белорусских рублей (в масштабе цен, действующем до 1 июля — то есть до деноминации «зайчика») или в сопоставимых ценах — 98,4% к уровню I полугодия 2015 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 100%, «Обрабатывающая промышленность» — 98,6%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» 97,8% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 92,5%. Напомним, в июле деноминированный белорусский рубль лишился четырёх нулей.

«В ряде отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за шесть месяцев текущего года превысил уровень аналогичного периода 2015 года: в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 1,3%; текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 5,3%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации — на 8,7%; производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — на 6,9%; производстве электрооборудования — на 7,3%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 6,2%; производстве транспортных средств и оборудования — на 7,6%», — проинформировал Белстат о некоторых успехах на общем негативном фоне.

Инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года. В частности, строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) сократились на 18%, а затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств рухнули на 22,6%.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования упал ещё сильнее — на 24,5%. С господдержкой построено жилья почти в два раза меньше (55,9% прошлогоднего объёма).

Инфляция за I полугодие 2016 года выросла на 12,4% к аналогичному периоду 2015 года. Индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 14%, а сельхозпроизводителей — упал на 1,1%.

Производство сельскохозяйственной продукции в I полугодии выглядело значительно лучше: в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 45,5 трлн белорусских рублей и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в сопоставимых ценах на 3,3%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 43,1 трлн «старых зайчиков», что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

«В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 884 тысячи тонн, что на 2,1% больше, чем за I полугодие 2015 года, молока произведено 3 545,4 тысячи тонн (на 0,7% больше), — сказано в отчёте Белстата. — В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 836,9 тысячи тонн и по сравнению с I полугодием 2015 года увеличилось на 2,4%, молока произведено 3 371,9 тысячи тонн (на 1,4% больше)».

После эпидемии «африканской чумы свиней» (АЧС) Минсельхозпроду удалось нарастить поголовье свиней до 2,8 млн (на 4,3%) к аналогичному периоду прошлого года. На 1 июля в сельскохозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, в том числе 1,4 млн голов коров.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии за январь-май упали на 7% к уровню такого же периода 2015 года. Данный показатель, в отличие от номинальной начисленной зарплаты (которая выросла на 8,2%), отражает денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляцию).

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход — 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,1%», — отметили в Белстате.

Там проинформировали также о работе транспорта: в I полугодии организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 211,4 млн тонн грузов, или на 4,4% меньше от объема грузов, перевезенных в I полугодии 2015 года. Грузооборот транспорта вырос на 0,1%, услугами пассажирского транспорта воспользовались 999,5 млн человек (-5,7%), а пассажирооборот транспорта сократился на 3,7%.

Розничный товарооборот в I полугодии составил 174,2 трлн белорусских рублей или 98,4% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2015 года. На розничный товарооборот организаций торговли пришлось 85,1% розничного товарооборота республики (+1,7% в сопоставимых ценах). На душу населения розничный товарооборот с начала текущего года составил 18,4 млн белорусских рублей.

Оптовый товарооборот в I полугодии сократился на 6,8% в сопоставимых ценах к уровню такого же периода 2015 года. В Белстате отметили, что 70,3% в оптовом товарообороте республики составляет удельный вес Минска.

О внешней торговле у Белстата имеются лишь сведения за пять месяцев. Согласно отчёту, объём внешней торговли товарами и услугами за январь-май упал на 13,9% до $22,7641 млрд, в том числе экспорт на 13,9% до $11,2156 млрд и импорт на 11,2% до $11,5485 млрд, в результате чего сформировалось отрицательное сальдо (-$332,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко отрицает наличие очередного кризиса — такой же линии он придерживался и во время кризиса 2011 года, в ходе которого курс белорусского рубля рухнул в три раза, а от предвыборного популизма (в частности, административного поднятия средней зарплаты до $500) остались лишь воспоминания и анекдоты.

В декабре 2015 года Лукашенко утвердил очередной несбыточный план на 2016 год, предполагающий рост ВВП не менее чем на 0,3%, а в июне он собрал своих клиентов на «Всебелорусское народное собрание», по итогам которого был одобрен фактически принятый ещё зимой новый план на пятилетку. Предыдущий пятилетний план (на 2011−2015 годы) был провален вскоре после принятия, что никак не отразилось на пребывании руководителя постсоветской республики у власти.