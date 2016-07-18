Хабаровск, 18 июля, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Проблемы, связанные с развитием транспортного узла, обозначили жители побережья Татарского пролива на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Люди жаловались, что лишены привычного отдыха у моря из-за масштабных строек.

Ольга Демиденко для ИА REGNUM У жителей Хабаровского края отняли выход у морю

Как сообщало ИА REGNUM, запущенный режим порто-франко в Ванинском районе Хабаровского края сулит грандиозные перспективы — правительство планирует привлечь на побережье Татарского пролива до 40 миллиардов рублей до 2021 года. Вместе с тем, необходимо значительно увеличить пропускную способность ДВЖД — не менее 80 миллионов тонн в год. Для реализации масштабных проектов на территории намерены создать мощный транспортный узел.

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То самое развитие транспортного узла отрезало жителям Ванинского района выход к местам привычного отдыха у моря. Излюбленные места отдыха — бухта Силантьева, бухта Песчаная теперь окружены действующими портами и строительными площадками. Отдыхать там практически невозможно. Об этом на встрече говорили главе региона представители местной общественности и депутаты.

«Жителям обещали обустроить пляж в бухте Песчаная, но обещания так и остались словами, — рассказал Вячеславу Шпорту депутат районного собрания Евгений Губин. — Люди живут у моря и не могут ни порыбачить, ни просто отдохнуть. Традиционные места сбора грибов и ягод тоже теперь заняты стройками».

Два года назад руководство компании ООО «Сахатранс», строящей крупный морской порт в бухте Мучке, действительно пообещало обустроить зону отдыха в соседней бухте Песчаная. Но на берегу бухты сегодня имеется лишь бетонная глыба с плакатом компании, сообщающая о том, что здесь ведется строительство терминала. Позже все та же компания пообещала обустроить зону отдыха на берегу реки Дюанка. И также, судя по всему, забыла об обещаниях.

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В Ванинском районе есть место, где вполне можно было бы обустроить летний прибрежный отдых. Например, берег бухты в рыбацком селе Датта, где в прошлые годы традиционно отмечали День Рыбака все жители района. Но ни местные власти, ни местный бизнес активности в этом вопросе не проявляют. А исконный праздник местного населения — День Рыбака — в Ванино вообще не организовывают вот уже несколько лет.

Намного лучше обстоят дела в этом плане в соседней Советской Гавани. Там пока нет крупных прибрежных строек, а мест для отдыха более, чем достаточно. Решить проблему отдыха населения сразу двух прибрежных районов мог бы прекрасный пляж в бухте Меньшикова. При хорошо налаженном автобусном сообщении туда легко добраться как из Ванино, так и из Советской Гавани.

Но автомобильная дорога, ведущая на побережье бухты, скорее напоминает танкодром. А сам пляж не обустроен.

Впрочем, в Советской Гавани малый бизнес, не избалованный крупными стройками, отдых на свежем воздухе населению все же обеспечивает: здесь развиваются таежные турбазы на реках, а также внутри города. Здесь же чтят рыбацкие традиции — вот уже несколько лет в Советской Гавани проходит фестиваль рыбаков «Серебряная корюшка», вышедший уже на международный уровень. Зимой сюда приезжают команды не только со всего Дальневосточного региона, но и из соседних Китая и Южной Кореи. В Советской Гавани празднуют этнический праздник Первой горбуши, а День Рыбака вообще отмечают с размахом. На зависть соседям из Свободного порта Ванино, которым и отдохнуть негде.

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