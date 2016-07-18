Чебоксары, 18 июля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается выдвижение кандидатов от партий на выборах в Госсовет республики. Первыми списки подали «Патриоты России», Партия пенсионеров за справедливость, КПРФ. Накануне региональные конференции провели ЛДПР и «Гражданская платформа» — последняя подала списки кандидатов вечером 17 июля. Сегодня, 18 июля, конференцию проведут члены партии «Яблоко» — соответствующее уведомление они подали в ЦИК Чувашии. Парламентские «Справедливая Россия» и «Единая Россия» уведомления о планируемых конференциях в региональный Центризбирком пока не подавали, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Известно, что «Справедливая Россия» предполагает собрать сторонников на этой неделе, при этом в партии не исключают рокировку кандидатов.

ИА REGNUM Голосование на одной из сессий Госсовета

Выдвижение кандидатов и списков кандидатов на выборах в региональный парламент завершается 29 июля. Первыми документы на регистрацию в ЦИК Чувашии подали партия пенсионеров «За справедливость», «Патриоты России» и КПРФ. «На днях должен быть выдвинут список от ЛДПР, они уже провели свою конференцию. Кроме этого, конференцию уже провела партия «Гражданская платформа». Тоже хотят участвовать в выборах. И со дня на день мы ожидаем, что свои конференции проведут ещё остальные парламентские партии — «Единая Россия» и «Справедливая Россия», — сообщал ранее глава чувашского ЦИК Александр Цветков.

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В Центризбиркоме Чувашии считают, что явка будет неплохой, уповая на федеральную информационную кампанию по выборам в Госдуму: на организацию и проведение выборов в Госсовет, включая информирование населения, денег выделено недостаточно. Путаницу в работу по информированию внесли и прошедшие единороссовские праймериз, когда некоторые избиратели решили, что это и есть реальные выборы, искренне недоумевая, зачем их проводить повторно.

«У нас до сих пор звонки поступают на «горячую» линию. Спрашивают, какие у нас выборы будут в сентябре, говоря, что на праймериз же уже голосовали — всё, выборы прошли. Приходится людям объяснять, что праймериз — это предварительное голосование и к выборам оно никакого отношения не имеет. И это приходится объяснять не только гражданам. Это приходится объяснять и правоохранительным органам, которые на полном серьёзе пытаются рассматривать вопросы о нарушении избирательных прав при проведении праймериз», — говорит Александр Цветков.

Первые списки

Из политических партий первой представила документы в региональный Центризбирком Партия пенсионеров за справедливость. Список возглавил руководитель отделения Николай Степанов, который ранее набил оскомину чувашским властям за вопрос президенту Владимиру Путину о тарифах на мусор и стал объектов травли. Вторым номером выдвинут гендиректор АО «Автовокзалы и автостанции» Владимир Палеев, третьим — директор «Железобетона» Андрей Никитин. Остальные фамилии ещё менее известные. При этом обращает на себя внимание массовое выдвижение в качестве кандидатов чуть ли не всех сотрудников ОАО «АвтоВАС»: претендентам стали аж 15 человек. Что касается одномандатных округов, то закрыта только половина: заявлено 12 кандидатов.

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Почему «Патриоты России» — «единственные»

Глава регионального Центризбиркома Чувашии Александр Цветков ранее акцентировал вниманием на том, что «Патриоты России» — «это единственная в Чувашии партия, которая имеет опыт участия в выборах на основании сбора подписей». «Последние две избирательные кампании — в 2011 году, в 2007 году — они собирали подписи, успешно их собрали, участвовали в выборах, то есть были в избирательных бюллетенях», — напомнил председатель ЦИК.

В этом году, в отличие от выборов 2011 года, партии надо собрать «чуть менее 5 тыс.» подписей, в то время как пять лет назад «почти 15 тыс. подписей собрали». «Собрать подписи реально. Хотя надо отметить, что в последнее время с каждым годом становится всё сложнее собирать подписи избирателей. Люди стали осторожнее, свои персональные данные, в том числе паспортные, никому не доверяют. Поэтому для того, чтобы собрать подписи, необходимо чтобы человек искренне поддерживал того или иного кандидата, или ту или иную политическую партию», — высказал мнение Александр Цветков.

Напомним, что в прошлом году список «патриотов» на выборах в городское собрание депутатов Чебоксар попытались «завернуть» — провокатором и эпицентром федерального скандала стала Муниципальная избирательная комиссия города Чебоксары, которая придралась к качеству подписного материала. Партию поддержали Центризбиркомы России и Чувашии, зарегистрировав список. Затем на сторону «патриотов» встала и прокуратура Чувашии.

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Примечательны кандидаты партии, ряд из них — люди не просто известные и проблемно известные, но ещё и крайне неудобные для действующей власти, объединившие вокруг себя немалую долю протестного электората и вынесшие проблемы региона на федеральный уровень. Общереспубликанский список возглавляет лидер чувашского отделения «Патриотов России», член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владислав Солдатов, который также баллотируется по Комсомольскому одномандатному округу. Вторым номером идёт директор ООО «ПМК Водоснабжения» Валерий Павлов (плюс Заводской одномандатный округ), третьим — зампредседателя комитета Госсовета Чувашии по бюджету Андрей Кулагин (плюс Юго-западный одномандатный округ), который проводил «выездные митинги» в Москве, вывозя протестный электорат на своём автобусе, после чего его транспорт неожиданно сгорел. В стане «Патриотов России» сегодня — также экс-депутат Госсовета Чувашии Тамара Романова (Приволжский одномандатный округ), некогда покинувшая КПРФ ради «Справедливой России» и обманутая последней. Среди чувашских «патриотов» — историк и краевед, один главных протестовавших чебоксарских лодочников Сергей Севрюгин (Центральный одномандатный округ).

Отметим, что Андрей Кулагин ранее возглавлял местное отделение ЛДПР и двухчленную фракцию в Госсовете, в 2015 году покинул её ряды за нарушение «партийной и финансовой дисциплины» — причём сообщили об исключении Кулагина из ЛДПР единороссы: такую формировку выдали на одной из сессий Госсовета. Скандальную и общефедеральную известность депутат приобрёл после попыток организации (разной степени успешности) серии митингов в Москве жителей микрорайона «Шанхай"-"Кувшинка». После ухода Кулагина фракция ушла в небытие: другой член ЛДПР Юрий Шлепнев, который является одним из самых богатых депутатов парламента, в этом году баллотируется от КПРФ.

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Что касается депутата Госсовета Чувашии четвёртого созыва Тамары Романовой, то во время депутатства она успешно создала судебный прецедент, оспаривая законность прекращения её полномочий после исключения из КПРФ, по списку которой она избиралась. Накануне выборной кампании 2011 года, помыкавшись со сбором подписей и поняв, что ей ничего не светит, Тамара Романова примкнула к справороссам: в агитационных листовках она была в тройке лидеров, став эпицентром между Анатолием Аксаковым и Игорем Моляковым. Однако в итоге депутатский мандат ей не достался, он перешёл к Леониду Лукину — что многие расценили, что несчастную женщину-бойца просто «попользовали и кинули». Затем на первомайских шествиях в Чебоксарах Романова шла в рядах «Левого фронта» и женского движения.

«В нашем списке все бойцы — проверенные, имеют опыт выборов. Уверен в них на 100%. Что касается новых лиц — в частности, Кулагина и Романовой — то оппозиция должна объединяться, и мы дали им свою партийную площадку, когда они к нам обратились. Чего, к сожалению, не скажешь о других оппозиционных партиях», — сказал ИА REGNUM лидер чувашских патриотов Владислав Солдатов.

Напомним, ранее «Справедливая Россия» бросила клич о призыве «выступить единым фронтом» на предстоящих выборах в Чувашии, «чтобы не допустить монополии партии власти в новом составе Государственного Совета Чувашской Республики». Популистский призыв на делах не отразился.

Утвердили — отозвали: список КПРФ

Первой из парламентских партий свои списки представила КПРФ. По единому избирательному округу заверен список из 63 кандидатов, определены претенденты по всем одномандатным округам. В Центризбиркоме Чувашии обращают внимание на то, что «в первоначальном варианте списка кандидатов от КПРФ по единому избирательному округу было 68 человек»: «одного из них партия отозвала до момента подачи документов, ещё четыре кандидата были отозваны партией до рассмотрения вопроса о заверении списка». Их имена, впрочем, широкой общественности вряд ли о чём-то скажут.

Общереспубликанскую часть списка возглавил депутат Госдумы и руководитель реготделения Валентин Шурчанов. За ним идёт депутат Госсовета, директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, который на прошлых выборах выдвигался от ЛДПР и получил депутатский мандат по партсписку. В региональных группах первыми номерами заявлены, как правило, первые секретари муниципальных отделений и многочисленные помощники Шурчанова.

Также в числе кандидатов — депутат Госсовета Чувашии Игорь Нарышкин, помощник и сын лидер чувашских коммунистов, депутат горсобрания Чебоксар Алексей Шурчанов, бывший единоросс и пиар-ответственный чувашских коммунистов Григорий Данилов. Также в список вошли трое ранее судимых и 12 безработных. При этом нет среди кандидатов депутата Госсовета, верного соратника и «старого» коммуниста Татьяны Старевой, которая на предпоследней сессии стала заместителем председателя одного из комитетов.

Отметим, что четырёхчленная фракция КПРФ в Госсовете Чувашии развалилась. Её руководитель Дмитрий Евсеев публично сдал партийный билет, мотивировав это тем, что реском превратился в «семейный бизнес» Шурчановых. А затем занял освободившийся мандат в горсобрании Чебоксар. Стал беспартийным и Виктор Ильин, который в предыдущий созыв возглавлял фракцию, в этом году связав свои политические надежды со «Справедливой Россией». Не прошло и года после выборов, как брожение началось и во фракции КПРФ в горсобрании Чебоксар: как стало известно, Алексея Шурчанова сместили с поста главы фракции. Помимо этого, деятельность партии сопровождается возмущенными письмами в адрес Валентина Шурчанова, кадровыми отставками секретарей и заявлениями в полицию друг на друга.

«Полный бардак»

«Сейчас всё так перемешалось, и я не знаю, какая партия может сказать, что сохранила свой состав. Перебегают из одной партии в другую. Полный бардак, я бы сказал, в этих списках. И сейчас та самая ситуация, когда, например, КПРФ отличить от ЕР довольно сложно. Просто набор бизнесменов и беспартийных, которые купили места. В этих условиях, несомненно, выиграет «Единая Россия», потому что остальные парламентские партии просто лицо потеряли», — полагает экс-депутат Госсовета Дмитрий Евсеев.

По мнению политика, к руководству в Госсовете придёт «некая другая команда, более молодая». «Хотя, на мой взгляд, было бы не очень здорово, если бы сменилось руководство Государственного совета. Юрий Алексеевич Попов (спикер) при всех претензиях, которые выдвигаются СМИ, тем не менее умудряется какое-то равновесие между партиями удерживать: внутри Госсовета нет такого яростного бескомпромиссного доминирования «Единой России», и определённые некоторые предложения оппозиционных партий всё-таки учитывались. В то же время у оппозиционных партий нет непримиримого ухода в конфронтацию, хотя первоначально и было», — говорит Дмитрий Евсеев.

Напомним, ранее директор Института избирательных технологий Евгений Сучков на пятом заседании Экспертного клуба «Регион» высказал мнение, что последний избирательный цикл партии так и не смогли выстроить эффективный механизм организации избирательной кампании на всех уровнях: «За последний избирательный цикл с технологической точки зрения для строительства отдельных избирательных машин время было бездарно упущено — ни одна из партий так и не превратилась в эффективную избирательную машину за этот период».

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Эксперт отметил, что до сих пор не видит внятной стратегии у «Единой России». «Из выступлений первых лиц видно, что партия будет бороться за все хорошее и против всего плохого», — заявил он, отметив, что изменение экономической ситуации явно будет влиять на ход дальнейшей политической борьбы.

«В свою очередь, «содержание программы коммунистов — судя по тому, что мы знаем и слышим из выступлений Геннадия Андреевича — классическая работа на свой базовый электорат, никаких попыток обновления и расширения», продолжил он. Наконец, «Справедливая Россия» демонстрирует явные признаки окончательного угасания: «проект был чисто антикоммунистический, отнять голоса КПРФ»: «Кончилось тем, что отняли не у КПРФ, а у «Единой России». Навальный расцвел пышным цветом во многом из-за нее».