Астана, 15 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Владимир Жумаканов принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности на территории всей страны еще на 30 суток. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила пресс-служба КНБ.

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«Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет о продлении срока действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на территории всей страны с 16 июля 2016 года на 30 суток. Решение принято председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа президента Казахстана «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года», — говорится в сообщении.

Напомним, «желтый» уровень опасности был введен на 40 суток на всей территории Казахстана 6 июня 2016 года — на следующий день после теракта в Актюбинске, в ходе которого погибли 17 человек и 22 получили ранения.

Как пояснили тогда в КНБ, умеренный «желтый» уровень вводится при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта. Далее следуют высокий «оранжевый» — при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта, критический «красный» — когда имеется информация о совершенном теракте и имеются сведения о возможном совершении повторного акта терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.