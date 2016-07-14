Минск, 14 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. По итогам 2016 года ВВП Белоруссии упадёт на 1,9% «с постепенным восстановлением темпов роста в 2018 году до 0,5%», говорится в июльском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

eabr.org Прогноз Евразийского банка развития по Белоруссии

«Выход из рецессии осложнится в случае дальнейшего ухудшения внешних условий. В связи с существенным замедлением потенциальных темпов экономического роста сохраняется риск смены рецессии периодом продолжительной стагнации экономики», — считают эксперты банка.

Они также указали на падение спроса на белорусские товары в России и других основных странах-партнёрах постсоветской республики. При этом, согласно выводам экспертов ЕАБР, будет сокращаться не только внешний, но и внутренний спрос.

Аналитики ЕАБР рассмотрели те же тенденции, что и эксперты Fitch, опубликовавшие накануне свой отчёт по перспективам банков Белоруссии. В частности, эксперты ЕАБР указали на наметившуюся «стабилизацию российского рубля на международном валютном рынке, что может стать важным фактором для стабилизации белорусского рубля, что «компенсирует навес девальвационных ожиданий и обеспечит рост индекса потребительских цен в границах допустимых значений для улучшения макроэкономических условий».

Инфляция в Белоруссии по итогам 2016 года также будет иной, чем запланировано чиновниками постсоветской республики, уверены в банке: «В 2016 году инфляция прогнозируется на уровне 12,6% (декабрь к декабрю предыдущего года), что несколько выше целевого ориентира монетарных властей Белоруссии, с последующим снижением до 8,8% в 2017 году и 7,4% в 2018 году».

«В среднесрочной перспективе ожидается планомерное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков», — сказано макроэкономическом обзоре.

По мнению аналитиков ЕАБР, фискальные власти ограничены в заимствовании для поддержания экономического роста. «В частности, сокращение доходов реального сектора экономики не позволит эффективно заимствовать на внутреннем рынке», — сказано в обзоре.

«Учитывая данные ограничения и сложившуюся ситуацию в экономике Республики Беларусь, следует отметить значимость принятого ЕФСР решения о выделении кредита в размере 2 млрд долларов США», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года ВВП Белоруссии упал на 3,9%, за январь-май 2016 года — на 2,8%. Утверждённый Александром Лукашенкоофициальный прогноз на 2016 год предполагает рост ВВП на не менее чем 0,3% и ограничение инфляции 12%.

По расчётам МВФ, в 2016 году ВВП Белоруссии упадёт на 3% в реальном выражении, Всемирный банк ждёт падение на 3%, а Fitch Ratings — на 1%.

Александр Лукашенко отрицает наличие кризиса, длящегося третий год. Утверждённые им предыдущие официальные годовые прогнозы не сбывались, а план на пятилетку 2011−2015 годов был досрочно провален по ключевым показателям, что не помешало участникам «Всебелорусского народного собрания» позитивно оценить работу властей и одобрить очередной оптимистичный пятилетний план.