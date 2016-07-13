Минск, 13 июля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») банков Белоруссии на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом, сообщает пресс-служба рейтингового агентства.

ИА REGNUM

«Долгосрочные РДЭ, рейтинги поддержки и уровни поддержки долгосрочных РДЭ подкрепляются потенциальной государственной поддержкой в случае необходимости и зависят от уровня суверенного рейтинга («B-"/прогноз «Стабильный»). Мнение о поддержке принимает во внимание тот факт, что банки находятся в собственности государства (через Государственный комитет по имуществу в случае Беларусбанка и Белинвестбанка или через Совет министров в случае БРРБ), а также контроль со стороны правительства (представители правительства входят в состав наблюдательных советов банков)», — сказано в официальном сообщении.

В агентстве констатировали, что «рейтинги по-прежнему зависят от суверенной кредитоспособности», отметив: «Внешняя ликвидность остается ключевым негативным фактором для кредитоспособности Белоруссии, о чем свидетельствуют низкие международные резервы у страны ($4,3 млрд на 1 июля 2016 года), значительные обязательства по обслуживанию суверенного долга в иностранной валюте ($3,3 млрд в 2016 году), крупный дефицит счета текущих операций ($1,5 млрд на конец I квартала 2016 года) и продолжающееся, хотя в последнее время более умеренное, снижение курса белорусского рубя к доллару США (на 8% в I полугодии 2016 года и на 56% в 2015 году)».

«Макроэкономический прогноз остается слабым — по нашим оценкам, реальный ВВП сократился на 3,9% в 2015 году, и мы ожидаем его дальнейшее снижение на 1% в 2016 году на фоне слабой конъюнктуры у основных торговых партнеров, главным образом России (на которую приходилось около 40% экспорта товаров из Белоруссии в I квартале 2016 года и в 2015 году). Доступ к внешнему финансированию является ключевым фактором для макроэкономической стабильности, и мы исходим из того, что Белоруссия продолжит получать финансовую поддержку от России и Евразийского фонда стабилизации и развития (последний согласился предоставить Белоруссии стабилизационный кредит на сумму $2 млрд, которым можно будет воспользоваться в 2016—2018 годах)», — считают аналитики Fitch.

Там также отметили, что «рейтинги банков отражают ограниченную финансовую гибкость властей по предоставлению чрезвычайной поддержки в любой момент времени», и такой вывод учитывает значительное внешнее финансирование у трех рассматриваемых банков ($2,5 млрд на конец 2015 года), а также «высокую долларизацию обязательств внутри страны» ($7,4 млрд). В агентстве отметили: «Эти валютные обязательства являются крупными относительно международных резервов страны, в то время как валютная ликвидность является невысокой у всех трех банков и в значительной степени (от 41% до 80% у этих трех банков) представлена краткосрочными внутренними валютными облигациями, выпущенными государством или центральным банком».

В агентстве считают, что власти предоставят банкам валютную ликвидность, чтобы избежать дефолтов по внешним заимствованиям, «хотя почти половина этих заимствований приходится на обязательства перед российскими кредиторами». Дефицит ликвидности в белорусских рублях, предполагают эксперты агентства, будет покрываться центральным банком (Беларусбанк, Белинвестбанк) или властями в широком смысле в случае «Банка развития Республики Беларусь».

Эксперты Fitch отметили позитивное влияние на капитализацию Белинвестбанка предоставленного властями постсоветской республики субординированного долга в размере $55 млн в конце 2015 года при том, что «власти планируют приватизацию банка». Также запланирована продажа 25% доли в крупнейшем банке Белоруссии — государственном Беларусбанке. «В то же время мы ожидаем, что приватизация в банковском секторе Белоруссии, вероятно, будет долгосрочным проектом, и полагаем, что готовность властей страны оказывать поддержку останется неизменной для Беларусбанка и Белинвестбанка в обозримом будущем», — считают аналитики агентства.

«Кредитоспособность банков на самостоятельной основе сильно привязана к суверенной кредитоспособности ввиду крупных прямых требований у банков к государству и в более широком плане к госсектору экономики, а также зависимости кредитоспособности банков от способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и компании госсектора, — сказано в публикации Fitch. — Кредитные риски увеличились в рецессионной среде, в то время как на выполнение заемщиками своих обязательств также влияют внешнее давление, в целом существенный леверидж в корпоративном сегменте и долларизация кредитов (Беларусбанк: 61%; Белинвестбанк: 68%), а доля заемщиков, захеджированных от валютных рисков, является ограниченной».

В агентстве констатировали ухудшение кредитоспособности белорусских банков с 2014 года, отметив ожидание, «что данная тенденция продолжится в течение 2016 года, поскольку операционная среда остается сложной», а также что «управление ликвидностью по-прежнему в высокой степени зависит от доверия вкладчиков, рефинансирования внешних обязательств и поддержки от властей». Fitch не присваивало рейтинг устойчивости БРРБ ввиду особого статуса банка и тесной связи с суверенным риском.

Оценивая факторы, которые могут влиять на РДЭ банков, в агентстве отметили связь с изменением суверенной кредитоспособности постсоветской республики: «Стабильный» прогноз отражает уже низкие уровни рейтингов и ожидания Fitch относительно вероятного продолжения поддержки внешних финансов Белоруссии со стороны России. В случае ослабления суверенной кредитоспособности, это может указывать на снижение способности поддерживать госсектор и государственные банки, а также на более высокий риск введения мер контроля за движением капитала».

«Потенциал позитивных рейтинговых действий в отношении РДЭ или рейтингов устойчивости ограничен в краткосрочной перспективе с учетом слабости экономики и внешних финансов», — подчеркнули в Fitch.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает очередной кризис, факт которого Александр Лукашенко отрицает (как и во время кризиса 2011 года). Россия является главным кредитором официального Минска и во время нынешнего кризиса оказывает своему номинальному союзнику прямую и косвенную помощь.