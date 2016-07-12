Москва, 12 июля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 12 июля в Москве переговоров глав правительств России и Белоруссии не решены проблемные вопросы торговли углеводородами, сообщают пресс-службы правительств.

пресс-служба правительства Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков

В ходе переговоров Дмитрий Медведев отметил, что помимо текущих вопросов «есть один достаточно значимый вопрос, который касается сложившейся ситуации в сфере энергоносителей, газовой сферы, сферы поставок нефти». В свою очередь Андрей Кобяков заверил российского коллегу в своём конструктивном настрое.

«По этому поводу мы с вами вели консультацию, наши министры обсуждали этот вопрос, вице-премьеры правительств. Они тоже находятся во взаимодействии, но пока решения не выработаны», — цитирует главу правительства РФ пресс-служба правительства Белоруссии.

«Это такие вопросы, которые, как мы знаем по опыту предыдущих лет, нельзя сильно запускать, потому что потом очень трудно находить решения, даже с учетом очень высокого уровня взаимодействия и партнерских отношений. Есть темы, по которым нужно обязательно договариваться, не создавая долгосрочных проблем, не заводя ситуацию в тупик. Давайте об этом и поговорим», — предложил глава правительства РФ.

Пресс-служба правительства России сообщила о результате московской встречи: «По итогам переговоров премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обменялись оценками по текущему состоянию российско-белорусских взаимоотношений, включая взаимодействие в области ТЭК. Стороны договорились провести углубленные консультации с участием членов правительств обеих стран и руководителей компаний».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск давно добивается отмены изъятий и ограничений в торговле углеводородами с Россией и Казахстаном. В 2016 году госпредприятия Белоруссии перестали оплачивать полную стоимость потреблённого российского газа. При этом председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что цену продукции «Газпрома» следует резко снизить — до $73 за тысячу кубометров. В этом с 2015 года безуспешно пытается убедить Москву зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко.