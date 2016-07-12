Минск, 12 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. «В решении по Волынской резне, принятом в Варшаве, важным является сам факт признания преступной сущности Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России) и, соответственно, её «героев» — Степана Бандеры и Романа Шухевича», — заявил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM белорусский писатель, председатель витебского общественного объединения «Русский дом» Андрей Геращенко, комментируя решение польского сената признать геноцидом «Волынскую резню» 1943 года.

Похороны жертв атаки ОУН-УПА на поезд в окресностях Любичи Кролевской. 16 июня 1944

Сенат (верхняя палата польского парламента) направил в Сейм предложение объявить 11 июля Национальным днём памяти жертв «Волынской резни». По мнению представителей белоруской интеллигенции, деятельность «бандеровцев» на территории БССР нуждается в справедливой оценке, а попыткам ревизионизма должен быть дан достойный отпор. Хороший пример в данном случае подают Россия и Польша, считает Геращенко.

«ОУН-УПА (запрещена в РФ) совершила немало зверств и на белорусской земле, — сказал Геращенко. — Думаю, что пришла пора и в Белоруссии принять законодательные акты, приравнивающие пропаганду деятельности ОУН-УПА (запрещена в России) и её лидеров к пропаганде фашизма, а то у нас уже некоторые подонки в центре Минска появляются с плакатами, на которых фото Шухевича и Бандеры. Общеизвестна роль их многочисленных идейных последователей из числа украинских националистов в помощи гитлеровским оккупантам в уничтожении Хатыни и множества других деревень, сожжённых вместе с жителями. Пепел деревень и стены памяти жертвам концлагерей вопиют об этом».

По мнению Геращенко, торговля с Украиной не должна заслонять историческую память. Поэтому чиновники Белоруссии, отметил председатель витебского общественного объединения «Русский дом», обязаны учитывать идеологические настроения нынешнего руководства соседней постсоветской республики, открыто героизирующего бандеровских бандитов.

«Эти нелюди убивали малышей, женщин, стариков — в Польше, Белоруссии, и с не меньшей жестокостью — на самой Украине (про это ещё хорошо помнят оставшиеся в живых жители Полесья), а мы всё ищем «взаимопонимание» с теми, для кого Бандера — герой Украины», — констатировал Геращенко.

«Кстати, мне не понятно, почему до сих пор в Белоруссии «Правый сектор», души не чающий в Бандере, не является запрещённой организацией, как это уже совершенно справедливо сделано в России, — отметил белорусский писатель. — Не думаю, что проданные киевской хунте цистерны бензина или тонны картошки это оправдывают».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Московский проспект в Киеве был переименован — ему было присвоено имя лидера украинских националистов и гитлеровского пособника Степана Бандеры. До этого были переименованы улицы, носившие имена героев Великой Отечественной войны.

Также напомним, министр обороны Польши Антоний Мачеревич в интервью kresy. pl заявил, что действия Кремля дали толчок событиям, приведшим к «Волынской резне», в которой только 11 июля 1943 года от рук украинских националистов погибли более 100 тысяч человек. По его мнению, украинские националисты во время Второй мировой войны были «российским инструментом», а массовые убийства поляков, евреев, русских и украинцев в оккупированной УССР были спровоцированы наступлением Красной Армии. Отметим, что ещё в 2013 году польский парламент признал данные события проявлением геноцида, однако в феврале 2014 года поддержал киевский мятеж идейных наследников организаторов «Волынской резни».

Также отметим, в Белоруссии не первый год проходит ревизия официальной историографии, в ходе которой героизируются враги русского народа. В частности, героизируется польско-литовское дворянство, записанное в «белорусскую шляхту» и «белорусские магнаты», крайне жестоко подавлявшее крестьянские восстания предков нынешних белорусов и украинцев. В вузах Белоруссии предпринимаются попытки обелить бандеровских маньяков, а также представить местных националистов в позитивном свете.