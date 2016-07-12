Минск, 12 июля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Александр Лукашенко назначил руководителей дипломатических представительств Белоруссии в Китае и Грузии. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба главы постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии

Послом Белоруссии в Китае назначен Кирилл Рудый, ранее занимавший должность помощника президента по экономическим вопросам.

Комментируя назначение, Александр Лукашенко отметил, что значение Китая «трудно переоценить». «Это будущее всей планеты», — заявил он. Взаимодействие Минска и Пекина глава постсоветской республики охарактеризовал как «дружеские отношения стратегического характера».

На должность посла Белоруссии в Грузии назначен Михаил Мятликов, до этого руководивший Белорусской торгово-промышленной палатой.

Грузия, по словам Александра Лукашенко, является традиционно дружественным для Белоруссии государством. «Это наши братья. Мы жили в одной стране. У нас сохранились очень хорошие отношения», — отметил он.

«Грузия придерживается своей политики, отличной, допустим, от нашей политики. Но это право любой страны определять внешнюю и внутреннюю политику. Нам надо в этой ситуации находить точки соприкосновения. Мы их нашли», — добавил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, после принятия Александром Лукашенко решения об отправке Кирилла Рудого послом в Китай, о котором стало известно ещё в мае, экс-помощник президента, считающийся либералом и поклонником метода «финансовой диеты», попал под огонь критики либералов-западников. До этого он был раскритикован интеллектуалами левого толка.

Таким образом, либертарианец в Администрации президента оказался неугодным всем ‑ и левым, и правым, и самому Александру Лукашенко, обещавшему на «Всебелорусском народном собрании» вывести на чистую воду «чикагских мальчиков», окопавшихся в министерских и других кабинетах.

«Всебелорусское народное собрание» прошло без разоблачений и сенсаций. Лукашенко не стал называть фамилий и должностей, ограничившись скользкими намёками. По всей видимости, «подковёрная борьба» завершилась до собрания, а Рудый, выполнив функцию громоотвода, отсидится пару лет на дипломатической должности перед повышением.

Китайской грамоте новый посол не обучен — как и предыдущий, неоправданно долго задержавшийся в Пекине. В отличие от случайных людей в посольствах постсоветской республики руководство КНР предъявляет особые требования к своим дипломатам — не только посол, но и советники по экономическим и другим вопросам хорошо владеют русским языком и неплохо информированы о реальном положении дел в Белоруссии и регионе.