Минск, 11 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Белоруссии индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2016 года по сравнению с маем вырос на 0,4%, с декабрём 2015 года — на 7,4%, а с июнем 2015 года — на 12,1%. Об этом 11 июля проинформировал Национальный статистический комитет постсоветской республики.

belstat.gov.by Инфляция в Белоруссии за I полугодие

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2016 года по сравнению с маем 2016 года составил 100,4%, с декабрем 2015 года — 106,1%», — констатировали в Белстате.

Рост потребительских цен за январь-июнь 2016 г. к январю-июню 2015 года составил 12,4%. В частности, продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — на 10,6%, а услуги — на 20,3%.

С начала года услуги в Белоруссии подорожали на 15%. Продовольственные товары подорожали на 5,6%, непродовольственные товары — на 5,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко отрицает наличие кризиса в Белоруссии и не отменяет официального прогноза на 2016 год, которым предусмотрен годовой темп роста инфляции на уровне 12%. Резкий рост стоимости услуг госмонополий был отмечен в начале 2016 года — некоторые услуги ЖКХ подорожали кратно.

Также напомним, по данным Нацбанка, в январе-мае 2016 года Белоруссия сократила по сравнению с аналогичным периодом 2015 года импорт товаров и услуг на 11,2% (до $11,5 млрд). По прогнозу МВФ падение ВВП Белоруссии в реальном выражении в 2016 году составит 3% и в 2017 году — ещё 0,5%. Власти Белоруссии исходят из прогноза роста ВВП уже в 2016 году на 0,3%.