Москва, 11 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Серию пикетов с призывами срочно пересмотреть систему безопасности московской подземки запланировали сотрудники метрополитена. Регулярные «нештатные ситуации» связаны с реорганизационными ошибками работы метро и сокращениями сотрудников, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель профессионального союза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев. Он отметил, что столичное метро отличается некачественной работой и несвоевременной заменой рельсов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Это происходит из-за сокращения штатов, увеличения объема работ, отсутствия запчастей и инструментов. Сейчас мы проводим кампанию: у нас пройдет серия одиночных пикетов. Мы берем разные станции. Обычно станция и какое-нибудь и учреждение», — сообщил Гостев.

По его словам, ближайшее протестное мероприятие запланировано на 12 июля у здания департамента транспорта Москвы.

«Надо срочно менять. Выведены на аутсорсинг многие работы по обслуживанию и ремонту вагонов, произведены сокращения работников, увеличена трудовая нагрузка. Мы не в безопасности», — отметил он.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что аварии в метрополитене могут повториться, напомнив что весной 2016 года в столичном метро произошла серия возгораний.

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Отметим, что члены профсоюза уже выходили на митинг в апреле 2016 года. Сотрудники метро выступали за повышение заработной платы, против «карательной медицины», против отмены «вредности» и политики нового руководства метрополитена.

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Напомним, 8 июля на станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии произошло возгорание в административном помещении наземной станции.

Из-за перебоев в электричестве станции «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект», «Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» были закрыты для входа и выхода пассажиров. Для перевозки пассажиров были запущены наземные маршруты автобусов.

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Утром 11 июля на Таганско-Краснопресненской линии вновь было парализовано движение поездов. Так, между станциями «Баррикадная» и «Пушкинская» сломался один из составов.

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