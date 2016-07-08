Астана, 8 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Из-за вспышки сибирской язвы в Карагандинской области Казахстана наказание получили руководители подразделения ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства республики. Об этом сегодня, 8 июля, сообщила вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева в ходе заседания правительства.

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«По результатам расследования случая по сибирской язве в Карагандинской области были наказаны сотрудники территориальных подразделений комитета ветеринарного контроля: Тусупов, руководитель Шетского района Карагандинской области, он уволен с занимаемой должности и Мухтаров — это руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля в Карагандинской области, получил выговор» — доложила замминистра.

Влияния на экспорт мяса не будет, заверила представительница Минсельхоза.

«Сложившаяся ситуация с сибирской язвой не препятствует экспорту, так как согласно требованиям международной торговли, учитывается эпизоотическая ситуация по другим шести особо опасным болезням, таким, как ящур, классическая чума свиней и так далее», — заявила Гульмира Исаева.

На этом же заседании аким (губернатор) Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков информировал, что карантин в селе Еркиндик Шетского района, где произошла вспышка сибирской язвы, может быть решен после 12 июля.

«Для снятия ранее объявленного карантина необходимо получение результатов лабораторных исследований на качество проведенных дезинфекционных работ, результаты анализов мы получим 12 июля, после этого примем соответствующее решение», — сказал Абдибеков.

По словам главы региона, в селе провели заключительную дезинфекцию, повторную профилактическую вакцинацию всего поголовья скота, а также отстрел бродячих кошек и собак. Новых фактов заболевания среди людей и скота нет, доложил аким.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышки инфекционной болезни в Казахстане произошли в нескольких местах. После забоя больного скота 20 июня были госпитализированы

двое жителей Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

В селе Еркиндик в Карагандинской области карантин ввели 22 июня, через день после того, как двое из госпитализированных жителей села — мужчина и женщина — скончались. Всего в больницу были доставлены 7 человек. Мужчина заразился при забое больной коровы, а женщина — соседка — приготовила из мяса больного животного фарш и попробовала его в сыром виде.

27 июня министерство национальной экономики сообщило, что в Карагандинской области скотомогильник огражден не был, и это могло стать причиной заражения коровы.

На следующий день, 28 июня, премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил, что в стране ситуация со скотомогильниками вышла из-под контроля. Масимов поручил взять этот вопрос под личный контроль своему заместителю Дариге Назарбаевой (старшая дочь президента Казахстана — прим. ИА REGNUM).

Вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева в ходе сегодняшнего заседания правительства подтвердила, что ситуация со скотомогильниками критическая.

«77% скотомогильников по республике не соответствуют требованиям», — сообщила она.

Исаева уточнила, что в республике насчитывается 3298 скотомогильников, из них 2 546 представляют собой примитивные конструкции. И на их содержание не везде хватает денег.

«Всего на содержание скотомогильников выделено более 1,4 млрд тенге (около 265,6 млн рублей). 188 млн тенге (35,6 млн рублей) предусмотрено из местного бюджета, в то время как Алматинской областью в прошлом и текущем году не были предусмотрены средства из местного бюджета», — добавила Исаева.

Добавим, что, в то время, как СМИ активно освещали случаи выявления сибирской язвы в Восточно-Казахстанской и Карагандинской области, в Алматинской области вспышка случилась раньше — 8 июня, однако информация об этом была распространена намного позднее — 5 июля.

По данным на 8 июня 2016 года, в Кербулакском районе Алматинской области было зарегистрировано три случая кожной формы сибирской язвы, сообщила пресс-служба Управления здравоохранения региона, отвечая на официальный запрос портала Тенгриньюс. В управлении уточнили, что все больные участвовали в забое и разделке туши больной коровы.

Будут ли наказаны чиновники в других регионах или дело ограничится наказанием их коллег в Карагандинской области, где и были зарегистрированы два случая летального исхода, — вопрос.

В настоящее время во всех трех регионах медики наблюдают за контактными лицами. Сообщений о новых больных не поступает.