Москва, 8 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Чайная XIX века, которую обнаружили в рамках работ по программе «Моя улица», могла приторговывать пивом и алкоголем — такие выводы сделали археологи, исходя из находок. Фрагменты чайных сервизов, а также пивных, винных и иных бутылок, рюмок и стаканов были обнаружены археологи на улице Александра Солженицына со стороны Таганской площади и Садового кольца. Эти находки относятся предположительно к концу XIX — началу ХХ века.

Борис Кустодиев. Извозчики. 1920

«По документам это действительно была чайная. Но там могли приторговывать и другими напитками. По законодательству того времени торговля спиртными напитками в чайных была запрещена», — сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Как известно, в те годы действовал «Устав о питейном сборе», согласно которому «в чайных, кофейных, пирожных, съестных или закусочных лавках, харчевнях, подворьях и меблированных комнатах» не разрешалась продажа крепких напитков.

«При осмотре траншеи глубиной около 1,5 метра и шириной около метра, идущей вдоль дома 1/5 со стороны Садового кольца, были выявлены остатки подвального помещения», — сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Специалисты предположили, что кирпичная кладка, найденная в конце июня у дома 1/5 на улице Александра Солженицына, служила не только основанием чайной, но и была подвальным помещением.

Напомним, что за два года ремонтных работ по программе «Моя улица» было найдено более 1000 предметов быта древних москвичей. В этом году были найдены клад в Вознесенском переулке, фрагменты ограды Страстного монастыря, слои деревянной мостовой на Тверской XVI—XVII веков и уникальный инструмент фальшивомонетчика XVII века. Совсем недавно на Театральной площади археологи нашли кабак XVIII века, где были обнаружены медные монеты, которыми расплачивались клиенты заведения, и битая посуда — черепки керамических кружек и стеклянных бутылок для хмельных напитков.

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После проведения необходимых исследований все находки будут отправлены в Музей Москвы. Желающие их увидеть уже сейчас могут посетить специальную выставку артефактов программы «Моя улица» — «Тверская и не только», которая открыта в Музее Москвы с 28 июня по 17 июля.